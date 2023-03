PlayStation 6 ze wstępną datą premiery?! Sony ma już plan na przyszłą generację konsol

Nie powinno nikogo dziwić, że Sony ma już w głowach kolejną generację konsol. Kiedy może zadebiutować PlayStation 6? Będziecie zaskoczeni.

Najnowsza konsola Sony - PlayStation 5, zadebiutowała w listopadzie 2020 roku. Japoński producent z całą pewnością nie morze narzekać i regularnie informuje nas o kolejnych rekordach bitych przez najnowszy sprzęt. Co więcej, to właściwie dopiero teraz Sony jest w stanie produkować taką liczbę konsol, która sprosta popytowi na PS5. Nie przeszkadza to jednak branżowym ekspertom od spekulowania o PlayStation 5 Slim i PS5 Pro. Sami zresztą pokusiliśmy się o takie materiały. Według najnowszych informacji, w głowach decydentów Sony majaczy już jednak gdzieś wstępna data premiery PlayStation 6.

PlayStation 6 - kiedy premiera?

Tom Henderson to dziennikarz i branżowy insider, który słynie z tego, że regularnie dostarcza nam bardzo precyzyjne informacje na temat gier i sprzętu, i to na długo przed jego premierą. W swoim najnowszym artykule ujawnił on informacje odnośnie przyszłości konsol PlayStation.

Na początek mamy otrzymać odchudzony i nieco przebudowany model PS5 - coś jak model Slim, ale nie do końca. Nowe PlayStation 5 ma do nas trafić jeszcze w tym roku i charakteryzować się będzie wymiennym napędem Blu-ray.

Pod koniec 2024 roku na półki sklepowe ma trafić natomiast PlayStation 5 Pro - znacznie ulepszona wersja standardowego modelu. Spekuluje się, że wariant Pro będzie mógł się pochwalić nie tylko znacznie większą wydajnością, ale również zbudowanym od podstaw chłodzeniem cieczą.

Sony ma też już wstępne plany odnośnie PlayStation 6, ale jak ujawnia Henderson - japoński producent nie wyda PS6 przed 2028 rokiem. Oznacza to, że na kolejną generację konsol w wykonaniu Sony poczekamy rekordowo długo. Jeszcze nigdy w historii PlayStation nie musieliśmy czekać na debiut nowego modelu tyle czasu. Co ciekawe, czas utrzymywania na rynku danej generacji ciągle się wydłuża. Premiery pierwszego i drugiego PlayStation dzieliło bowiem 6 lat, z kolei PS4 utrzymało się na rynku już 7 lat, zanim pojawiła się najnowsza konsola producenta. Oto jak prezentuje się daty premier wszystkich dotychczasowych konsol Sony:

PlayStation - 1994

PS2 - 2000

PS3 - 2006

PS4 - 2013

PS5 - 2020

PS6 - 2028?

Tak PlayStation 6 wygląda według SI (fot. Midjourney). Oby ta wizja się nie spełniła

Jeśli Sony faktycznie nie planuje wydania PS6 przed 2028 rokiem, to w najlepszym przypadku 9. generacja w wykonaniu producenta potrwa 8 lat. Czy to dobrze? Cóż wiele zależy od samych gier, jak i ulepszonych modeli, które (jak choćby PS5 Pro) mogą w bardzo prosty sposób wydłużyć życie generacji.