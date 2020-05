PlayStation Days of Play 2020 oficjalnie - gry na PS4, PSVR i abonament PS Plus w rewelacyjnych cenach

Sony oficjalnie zapowiedziało dzisiaj Days of Play 2020. Na użytkowników konsol PlayStation czekają m.in. gry i gogle PSVR w znakomitych cenach.

Na początku tygodnia informowaliśmy was o zbliżającej się corocznej wyprzedaży PlayStation, która odbywa się pod szyldem Days of Plays. Na szczęście, nie musimy już spekulować i Sony właśnie oficjalnie potwierdziło Days of Play 2020, przy okazji poznaliśmy szczegóły na temat wydarzenia.

Days of Play 2020 rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek (25 maja) i potrwa do 8 czerwca. W tym czasie czeka na sympatyków marki PlayStation wiele ciekawych promocji. W lepszych cenach dostaniemy m.in. zestawy z goglami wirtualnej rzeczywistości PSVR. Taniej nabędziemy również m.in. takie produkcje jak: Nioh 2, Death Stranding, Days Gone, The Last of Us Remastered, God of War czy Horizon Zero Dawn. Sympatycy rozgrywek sieciowych (choć nie tylko) docenią także 30% zniżkę na roczny abonament w usłudze PlayStation Plus. Więcej szczegółów na temat poszczególnych promocji możemy spodziewać się w najbliższych dniach.

To jednak nie wszystko, Sony już teraz zapowiedziało, że w dniach 3 - 17 czerwca odbędzie się ogromna wyprzedaż gier w cyfrowym sklepie PlayStation Store.

źródło: PlayStation Blog