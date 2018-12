PlayStation Plus bez darmowych gier na PS3 i Vita

Od marca 2019 użytkownicy PlayStation Plus nie będą otrzymywać darmowych gier na PS3 i PS Vita.

Na rok 2019 Sony zaplanowało kilka zmian w swojej usłudze PlayStation Plus, a subskrybenci zostali o nich poinformowani e-mailowo. Jedną z najbardziej istotnych informacji jest zakończenie rozdawania gier na PS3 i PS Vita. Zmiana ta wejdzie w życie od 8 marca przyszłego roku. Przypominamy, że jak dotąd każdy subskrybent otrzymywał dwie darmowe gry na wspomniane konsole oraz PlayStation 4. To ostatnie się nie zmieni. Sony zapowiada także, że subskrybenci nadal mogą liczyć na dotychczasowe korzyści, jak możliwość zabawy online, zapisywanie stanu gier w chmurze czy dedykowane im rabaty w PS Store oraz usługi sieciowe. Nie zmienią się także opłaty członkowskie. A wynoszą one 240 zł/rok, 100 zł/3 m-ce oraz 33 zł/miesiąc. Istnieje możliwość 14-dniowego użytkowania za darmo. Informacje na ten temat znajdują się na tej stronie.

Aby zostać członkiem PlayStation Plus, należy założyć konto w Sony Entertainment Network (SEN). Zalecane jest połączenie internetowe o dużej szybkości.