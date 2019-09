PlayStation Plus październik 2019 - Solidnie, ale bez rewelacji

Przedstawiciele Sony ujawnili dwie gry, jakie za darmo pobiorą abonenci usługi PlayStation Plus w październiku.

Po znakomitej ofercie gier w ramach wrześniowego PlayStation Plus, Sony zdecydowało się nieco zwolnić z rozdawaniem hitów. Pierwszą produkcją, którą w najbliższym miesiącu pobierzemy za darmo jest The Last of Us Remastered. Dzieło studia Naughty Dog to jedna z najlepiej ocenianych gier na PlayStation 4 (podobnie jest z wersją gry na PS3). Nie da się jednak ukryć, że dodanie jej do biblioteki usługi PlayStation Plus akurat teraz, wygląda jak chwyt marketingowy, który ma na celu zwiększenie zainteresowania marką w obliczu ostatni rewelacji związanych z The Last of Us 2.

Drugą produkcją, która trafi w październiku do PlayStation Plus jest MLB The Show 19, czyli kolejna odsłona symulatorów baseballu. Choć jest to ceniony tytuł sportowy (średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi 86 punktów), to z całą pewnością nie wzbudzi on większego zainteresowania graczy w naszym rodzimym kraju.

Warto pamiętać, że wciąż dostępne do pobrania są tytuły z września - Batman: Arkham Knight od Rocksteady Studios oraz Darksiders 3 autorstwa studia Gunfire Games. Jeśli jeszcze nie zdążyliście dodać ich do swojej biblioteki to musicie się spieszyć, bowiem w przyszłym tygodniu zostaną zastąpione przez nowe produkcje.