PlayStation Plus w grudniu. Znamy tytuły dostępne w ramach abonamentu

Abonenci usługi PlayStation Plus będą mogli dodać do swojej biblioteki dwie gry - Titanfall 2 oraz Monster Energy Supercross.

Titanfall 2 to kontynuacja bardzo ciepło przyjętego tytułu, w którego pierwszą część nie mogli zagrać posiadacze konsol PlayStation. Druga odsłona, głównie sieciowej, strzelaniny zabiera graczy na pole walki przyszłości. Żołnierze noszący specjalne kombinezony potrafią wspinać się po ścianach, skakać ponadprzeciętnie wysoko oraz przyzywać ogromne mechaniczne pojazdy, które stanowią dużą przewagę na polu bitwy. W grze pojawiła się również kampania fabularna, które zabrakło w pierwszej odsłonie.

Monster Energy Supercross to jak wskazuje tytuł gra o sportach motorowych. Jej największą zaletą jest licencja tytułowej ligi z sezonu 2017 oraz dostęp do prawdziwych torów. Do wyboru mamy kilka trybów rozgrywki pojedynczej oraz oczywiście rozbudowany tryb kariery. Ciekawym dodatkiem jest też edytor tras.

Warto pamiętać, że cały czas w ramach listopadowej edycji usługi do biblioteki można dodać gry NiOh oraz Outlas 2.