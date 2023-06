PlayStation Plus w lipcu - świetne tytuły za darmo nadchodzą

Sony Interactive Entertainment przedstawiło lipcową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Wszyscyaktywnisubskrybencibędąmoglipobraćtrzygryna platformy PlayStation 4 i PlayStation 5

PlayStation Plus to abonament, który umożliwia posiadaczom konsol Playstaion 4 oraz Playstation 5 korzystanie z funkcji sieciowych oraz pobieranie z udostępnionych za darmo gier. Wszystkie korzyści z tego rozwiązania prezentujemy w tym tekście, do którego lektury zachęcam. A jeśli chodzi o bieżące sprawy, gracze w lipcu otrzymają następujące tytuły:

Call of Duty: Black Ops Cold War - gra z serii Call of Duty, zatytułowana Black Ops Cold War , przeniesie fanów w głąb Zimnej Wojny na początku lat 80-tych. Gracze staną twarzą w twarz z historycznymi postaciami, walcząc na frontach na całym świecie, w tak kluczowych miejscach jak Berlin Wschodni, Wietnam, czy Turcja;

- gracze powrócą do tajemniczego miasteczka BrightFalls w desperackim poszukiwaniu zaginionej żony pisarza, Alana Wake’a. Remaster wielokrotnie nagradzanej gry studia Remedy Entertainment oferuje m.in. odświeżoną oprawę graficzną oraz nowe funkcje rozgrywki; Endling – ExtinctionisForever- gracze poznają świat spustoszony przez ludzkość oczami ostatniego lisa na Ziemi. To świat, w którym rasa ludzka z dnia na dzień korumpuje, zanieczyszcza i eksploatuje najcenniejsze zasoby środowiska naturalnego.

Oferta będzie dostępna dla wszystkich abonentów od 4 do 31lipca 2023 roku. Warto przypomnieć, że PlayStation Plus dostępne jest w trzech abonamentach:

PlayStation Plus Essential (1 miesiąc 37,00 zł, 3 miesiące 100,00 zł, 12 miesięcy 240,00 zł)

PlayStation Plus Extra (1 miesiąc 58,00 zł, 3 miesiące 165,00 zł, 12 miesięcy 400,00 zł)

PlayStation Plus Premium (1 miesiąc 70,00 zł,

3miesiące 200,00 zł, 12 miesięcy 480,00 zł)

Abonament można nabyć w PlayStation Store oraz u wybranych partnerów handlowych.

