PlayStation Q Lite - co wiemy o nowej przenośnej konsoli Sony? Czy to następca PlayStation Vita? Sprawdź

Sony pracuje nad nową konsolą przenośną? Sprawdźcie co wiemy na temat PlayStation Q Lite.

Spis treści

W ostatnich miesiącach sporo plotkowało się na temat konsol Sony z rodziny PlayStation 5. Najwięcej informacji otrzymaliśmy w kontekście PS5 Pro i PS5 Slim, które to mają ponoć zostać ogłoszone jeszcze w tym roku. Na ewentualne potwierdzenie tych informacji będziemy musieli poczekać do kolejnego PlayStation Showcase. Zanim to jednak nastąpi niezwykle ciekawymi informacjami podzielił się z nami Tom Henderson - zawsze znakomicie poinformowany dziennikarz branżowy. Dowiedzieliśmy się bowiem, że Sony ma w planach jeszcze jedną konsolę - tym razem przenośną. Czyżbyśmy doczekali się wreszcie następcy PlayStation Vita.

PlayStation Q Lite następcą PlayStation Vita?

Sony ma mieszane szczęście do konsol przenośnych. PlayStation Portable (PSP) było znakomitym urządzeniem, które nie tylko rewelacyjnie się sprzedało, ale również mogło pochwalić się mocną biblioteką wyjątkowych tytułów. Zamiast PSP 2 otrzymaliśmy PlayStation Vita, które, delikatnie mówiąc, rozczarowało. Ciężko stwierdzić, co sprawiło, że sprzęt bazujący na PSP, ale pod każdym względem od niego lepszy i mocniejszy tak zawiódł. Z pewnością brak mocnych tytułów na wyłączność był jedną z największych słabości Vity, ale nie mógł być to jedyny powód, dla którego Sony chciało jak najszybciej o tej wpadce zapomnieć.

Zobacz również:

PlayStation Portable (PSP) - kultowa już przenośna konsola Sony

Gracze od lat spekulują i marzą o kolejnej konsoli przenośnej od Sony. Możliwe, że ich głosy zostały właśnie wysłuchane. Jak donosi Tom Henderson na łamach Insider Gaming, Sony szykuje się do premiery konsoli o nazwie kodowej PlayStation Q Lite. Zanim jednak popadniecie w hurra optymizm, muszę nieco ostudzić waszą radość. PlayStation Q Lite nie będzie następcą PlayStation Vita czy PSP, a raczej rozszerzeniem PS5, jak to możliwe?

PlayStation Q Lite - co wiemy o nowej przenośnej konsoli Sony?

Według informacji, do których dotarł Tom Henderson, nowa przenośna konsola Sony będzie skupiona wokół możliwości streamingu i do działania wymagać będzie PS5. Specyfikacja PlayStation Q Lite ma obejmować 8-calowy, dotykowy ekran LCD, który zostanie zintegrowany z kontrolerem (podobnie jak Nintendo Switch Lite). Urządzenie zaoferuje nam również najlepsze funkcje DualSense, a więc adaptacyjne triggery i technologię haptyczną. PlayStation Q Lite wykorzysta potęgę chmury i pozwoli na strumieniowanie rozgrywki w jakości FullHD i 60 klatkach na sekundę.

Z całą pewnością nie jest to, to, na co liczyli gracze. Jeśli jednak cena przenośnej konsoli Sony zostanie ustalona na rozsądnym poziomie, to wielu graczy może ostatecznie zdecydować się na zakup takiego urządzenia. Widać też wyraźnie, że Sony zamierza jeszcze długo wspierać PS5 i chce zbudować sobie wokół swojej flagowej konsoli całą rodzinę produktów. Idealnym tego przykładem są już ostatnie premiery urządzeń Sony, jak choćby kontrolera DualSense Edge czy PlayStation VR2. Kolejnym krokiem w tym kierunku ma być odchudzona wersja PlayStation 5 (domniemana wersja Slim) z odłączanym napędem Blu-ray (do kupna oddzielnie), następnie PlayStation Q Lite, a na samym końcu PS5 Pro.

To na razie wszystko, co wiemy, o PlayStation Q Lite jeśli jednak wierzyć plotkom, to już w czerwcu Sony podczas organizowanego przez siebie wydarzenia zaprezentuje nam "drugą fazę życia PS5", możliwe, że to właśnie podczas tego pokazu zobaczymy nowe konsole PlayStation.