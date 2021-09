PlayStation Showcase 2021 - sprawdź, jakie gry zobaczymy podczas pokazu Sony

PlayStation Showcase 2021 - wielki pokaz gier Sony nadchodzi. Sprawdź, czego możemy spodziewać się podczas prezentacji.

Już jutro odbędzie się wydarzenie, na które czekali wszyscy sympatycy konsol Sony - PlayStation Showcase 2021. Japoński producent opuścił niemal wszystkie duże targi i wydarzenia, w tym E3 2021 czy Gamescom 2021. Konkurencja nie próżnowała i znakomicie wykorzystała nieobecność Sony. Włodarze japońskiej korporacji nie mają jednak zamiaru dłużej być w cieniu rywali i zapowiedzieli PlayStation Showcase 2021 – wielki pokaz gier na wyłączność konsol PlayStation.

Podczas nadchodzącego wydarzenia mamy poznać „przyszłość PlayStation 5”. Nie trzeba być jasnowidzem, aby domyślić się, że chodzi o pokaz nowych gier, które trafią w przyszłym roku na najnowszą konsolę producenta. Na co dokładnie możemy liczyć? Postanowiliśmy zebrać dla was wszystkie informacje na temat obecnych projektów wewnętrznych zespołów Sony (choć nie tylko) i przygotować listę gier, które najprawdopodobniej pojawią się podczas pokazu.

PlayStation Showcase 2021 – gry, które zobaczymy

Horizon Forbidden West

Po ogłoszeniu premiery Horizon Forbidden West, która odbędzie się dopiero 18 lutego 2022 roku Sony musi czymś udobruchać fanów przygód Aloy. Trudno nam wyobrazić sobie najbliższy pokaz Sony choćby bez wzmianki o nowym Horizonie. Nowy gameplay to niemal pewniak.

Final Fantasy XVI

(fot. Square Enix)

Najnowsza odsłona kultowej serii jRPG została zaprezentowana światu właśnie podczas pokazu Sony. Od tamtej pory minął już jednak niemal rok, a my wciąż nie otrzymaliśmy nowych wieści na temat Final Fantasy XVI. Wielce prawdopodobne, że zmieni się to właśnie podczas PlayStation Showcase 2021. Ostatnie wypowiedzi twórców mogą sugerować, iż prace nad grą są już w zaawansowanym stadium. Trudno wyobrazić sobie lepszy moment do pokazania postępów niż podczas pokazu Sony, szczególnie, że Final Fantasy XVI zmierza wyłącznie na PS5.

GTA 5 Enhanced Edition

(fot. Rockstar Games)

Grand Theft Auto 5 to branżowy fenomen i co do tego nikt nie ma wątpliwości. Rekordowe wyniki dzieła Rockstar Games już niebawem jeszcze się polepszą, a to za sprawą debiutu GTA 5 Enhanced Edition. Choć premierę ulepszonego GTA 5 ustalono na 11 listopada, to na temat nowego wydania wciąż wiemy niewiele. Do tej pory ujawniono jedynie, że nowe GTA 5 będzie wyglądać lepiej i działać sprawniej. Biorąc pod uwagę bliskie relacje jakie łączą Sony i Take-Two (wydawcę gier Rockstar) możemy śmiało założyć, że podczas PlayStation Showcase 2021 GTA 5 Enhanced Edition będzie jednym z głównych gości.

Grant Turismo 7

Gran Turismo 7 początkowo miało zadebiutować w tym roku. Niestety, tak jak w przypadku kilku innych gier tworzonych przez wewnętrzne zespoły Sony, premierę Gran Turismo 7 przesunięto. Na kiedy dokładnie? Tego niestety nie wiemy. Możliwe jednak, że właśnie podczas PlayStation Showcase 2021 Sony ujawni już konkretną datę debiutu GT7. W najgorszym wypadku możemy liczyć na nowy gameplay.

The Last of Us 2 Multiplayer

Tutaj troszkę zaszaleliśmy, ale kiedy mamy usłyszeć o osławionym trybie multiplayer do The Last of Us 2, jak nie podczas PlayStation Showcase 2021. Od premiery gry minął już ponad rok i najbliższe wydarzenie będzie najlepszą okazją do zaprezentowania nowości. Studio Naughty Dog niejednokrotnie podkreślało, że chce, aby tryb sieciowy do TLoU2 był czymś naprawdę wyjątkowym. Na ujawnienie daty premiery trybu nie liczymy, ale na jego pierwszą prezentację już owszem.

God of War Ragnarok

Na koniec zostawiliśmy bez wątpienia najbardziej oczekiwaną obecnie grę od Sony, czyli God of War Ragnarok. Choć do tej pory otrzymaliśmy jedynie króciutki teaser, to wszystkie znaki na „niebie i ziemi” wskazują, że już jutro zobaczymy pierwszy pełnoprawny zwiastun, a może nawet gameplay z kolejnych przygód Kratosa. Skąd te przypuszczenia? David Jaffe - twórca serii God of War oraz współtwórca Twisted Metal, a obecnie streamer i youtuber, zdradził, że otrzymał szczegółowe informacje na temat PlayStation Showcase 2021 od swoich kolegów z Sony. Choć oczywiście nie ujawnił on żadnych szczegółów, to stwierdził, że „zwariujemy z wrażenia” i możemy liczyć na pokaz „tradycyjnych, wspaniałych gier first-party od PlayStation”. Biorąc pod uwagę ostatnie opóźnienia premier gier, Sony musi pokazać coś o czym ludzie będą mówić miesiącami. God of War Ragnarok z pewnością spełnia ten wymóg.

PlayStation Showcase 2021 - kiedy i gdzie oglądać

PlayStation Showcase odbędzie się już jutro (9 września) o godzinie 22:00 czasu polskiego. Transmisję z wydarzenia możecie oglądać m.in. na oficjalnym kanale Sony w serwisie YouTube bądź poniżej.

