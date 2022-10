PlayStation Stars już w Polsce. Sprawdź, jak zyskać doładowanie PS Plus bądź gry za darmo

PlayStation Plus jest już oficjalnie dostępny w Polsce. Sprawdzamy, co kryje w sobie program lojalnościowy Sony i czy warto z niego skorzystać.

Po długim oczekiwaniu, wreszcie również Polscy gracze mogą skorzystać z PlayStation Stars. O co chodzi z nową usługą Sony? Do kogo jest skierowana? Ile kosztuje? Co można dzięki niej zdobyć? Na te i wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć.

Co to jest PlayStation Stars?

PlayStation Stars to program lojalnościowy Sony przeznaczony dla użytkowników konsol Sony. Po dołączeniu do niego gracze mogą kończyć wyzwania, za co nagradzani będą unikatowymi cyfrowymi przedmiotami kolekcjonerskimi i specjalnymi punktami. Te ostanie będą mogli wydać na dowolnie wybraną przez siebie nagrodę.

Czy PlayStation Stars jest płatne?

Nie, udział w programie lojalnościowym PlayStation Stars jest bezpłatny i może w nim wziąć udział każdy pełnoletni z kontem w PlayStation Network.

Jak zapisać się do PlayStation Stars?

Zapisanie się do PlayStation Stars jest dziecinnie łatwe. Jeśli posiadacie już konto w PlayStation Network, to wystarczy udać się na oficjalną stronę programu i wybrać opcję "dołącz", a następnie postępować zgodnie z instrukcjami. Do PS Stars możemy zapisać się również z poziomu aplikacji PlayStation App.

Co mogę zdobyć dzięki PlayStation Stars?

Dzięki PlayStation Stars gracze mogą zdobyć m.in. limitowane cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie z gier na konsole PlayStation inspirowanie najpopularniejszymi postaciami. Znacznie mocniej wyobraźnię graczy rozpalają specjalne punkty, które będziecie mogli wymienić m.in. na:

Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie

Gry

Fundusze w cyfrowym portfelu

Należy przy tym pamiętać, że dostępne za punkty nagrody mogą się zmieniać, i tak np. obecnie możecie za punkty PlayStation Stars odebrać w Polsce m.in.:

Sekiro: Shadows Die Twice (PS4 / PS5) – 15000 punktów Stars

It Takes Two (PS4/ PS5) – 10000 punktów Stars

Hades (PS4 / PS5) – 6250 punktów Stars

Cult of the Lamb (PS4 / PS5) – 6250 punktów Stars

Doładowanie 90 PLN do PS Store – 2225 punktów Stars

Doładowanie 25 PLN do PS Store – 625 punktów Stars

Jak zdobywać nagrody i punkty w PlayStation Stars?

Nagrody i punkty w PlayStation Stars możemy zdobywać na trzy sposoby:

Kończ comiesięczne kampanie

Pierwszy z nich to branie udział w aktywnościach i wyzwaniach przygotowanych przez Sony dla całej społeczności PlayStation. Są one mocno zróżnicowanie - od turniejów sieciowych przez wykonywanie konkretnych zadań po odkrywanie funkcji konsoli.

Kończ kampanie personalizowane

Sony chce, aby gracze mogli bawić się w PlayStation Stars na swoich zasadach i z tego też powodu powstały kampanie spersonalizowane. W dużej mierze przypominają one standardowe kampanie, z tą różnicą, że są skupione na grach, w które akurat najczęściej grasz. Dzięki czemu zdobywanie nagród PS Stars będzie jeszcze przyjemniejsze.

Kupuj w PlayStation Store

Ostatni ze sposobów ma nas zachęcić do częstszych zakupów w PlayStation Store. Za każdy zakup w sklepie cyfrowym Sony otrzymamy konkretną ilość punktów, które później możemy przeznaczyć m.in. na doładowanie portfela i kolejne zakupy.

Zwiększ swój poziom PlayStation Stars

Sony zadbało również o to, aby gracze mogli "levelować" swoje konta PS Stars. Nowi członkowie programu zaczynają na 1 poziomie i po ukończeniu określonych czynności mogę wskoczyć na kolejny. Wraz z każdym kolejnym poziomem odblokowujemy dodatkowe nagrody i kampanie.

