PlayStation Store Summer Sale - wielka wyprzedaż gier na PlayStation 4 startuje już jutro

Sony zapowiedziało PlayStation Store Summer Sale, czyli kolejną, ogromną wyprzedaż gier na PlayStation 4.

Jeśli istnieje gra na PlayStation 4, którą chcieliście zdobyć od jakiegoś czasu, ale jej cena was powstrzymywała, to możliwe że już jutro uśmiechnie się do was szczęście. Sony już wczoraj wieczorem rozesłało promocyjne wiadomości e-mail, reklamujące nową letnią wyprzedaż w PlayStation Store, która rozpocznie się już jutro, 22 lipca. Dzisiaj rano natomiast, japoński producent wystosował w tej sprawie oficjalny komunikat.

Obniżki cen gier mogą sięgnąć nawet 60%, niestety nie podano żadnych informacji na temat konkretnych tytułów.

Nasza Letnia Wyprzedaż powróciła! Oszczędzaj do 60% na wybranych grach i dodatkach od 22 lipca – Sony.

PlayStation Store Summer Sale to coroczne wydarzenie, które z reguły trwa dwa tygodnie. Będziecie mieć zatem mnóstwo czasu na podjęcie decyzji o ewentualnym zakupie. Biorąc pod uwagę historię letniej wyprzedaży w cyfrowym sklepie PlayStation, możemy się spodziewać dziesiątek, a może nawet setek przecenionych pozycji. Choć nie poznaliśmy jeszcze dokładnej listy gier objętych promocją to śmiało możemy założyć, że pojawią się na niej starsze tytuły na wyłączność PlayStation 4, jak np.: Spider-Man, God of War czy Horizon Zero Dawn czy też Death Stranding.

