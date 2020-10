PlayStation Store się zmienia, ze sklepu zniknie zawartość z PS4

Sony właśnie potwierdziło, że już w przyszłym tygodniu zostanie uruchomiona nowa odsłona cyfrowego sklepu PlayStation Store.

Spore zmiany czekają na użytkowników PlayStation Store. Sony przygotowując się do premiery PlayStation 5 postanowiło dostosować swój sklep do nowej generacji konsol. Japoński producent rozesłał e-maile do wybranych użytkowników PlayStation z informacją, że w dniach 21-26 października nowa wersja sklepu pojawi się na stronie internetowej, a 28 października w aplikacji na urządzeniach mobilnych.

PlayStation Store - co się zmienia? Co zniknie ze sklepu?

Nowy PlayStation Store skupiać się będzie na grach i programach dedykowanych PlayStation 5. Po aktualizacji, z bogatej oferty sklepu znikną gry na PS3, PS Vita oraz PSP. Nie będzie też można znaleźć aplikacji, motywów i awatarów dla żadnej z tych platform, a także dla PS4. Na szczęście, gry na PS4 będą nadal dostępne w nowym sklepie.

Wraz z pojawieniem się nowego PlayStation Store zniknie również funkcja listy życzeń. Jeśli zatem mieliście na niej jakieś tytuły, to one także przepadną. Niestety, w tej chwili nie wiemy czy takowa funkcja pojawi się w nowym sklepie.

Co z naszymi dotychczasowymi zakupami ze starszych konsol? Te będą dostępne z poziomu samego sprzętu. Tam też będziemy mogli nadal kupować gry, aplikacje, awatary i motywy.

