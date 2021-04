PlayStation Trophy Challenge - sprawdź, jak wygrać doładowania w PS Store

Sony i polski oddział PlayStation wystartowały z ciekawą inicjatywą dla posiadaczy konsol PlayStation 4 i PS5. Do wygrania m.in. doładowania w cyfrowym sklepie PS Store.

Lubicie rywalizację i zdobywanie trofeów w grach na PlayStation? Jeśli w obu przypadkach wasza odpowiedź brzmi tak, to mamy dla was znakomite wieści. PlayStation Polska i Sony zapowiedziały właśnie wydarzenie PlayStation Trophy Challenge. Wziąć w nim może każdy posiadacz konsol PlayStation 4 bądź PS5. Na czym ono polega?

Zadaniem graczy jest zdobycie przynajmniej 15 trofeów w konkretnych grach. W zamian za to otrzymacie paczkę unikalnych awatarów. To jednak nie koniec, każdy, kto uczestniczył w wyzwaniu, może wziąć udział w głównym konkursie. Do wygrania w nim jest pięć zestawów doładowań do cyfrowego sklepu PS Store o łącznej wartości 400 złotych.

Sony nie zamierza wykluczać graczy, dlatego do PlayStation Trophy Challenge wybrało gry, które możecie obecnie pobrać za darmo w ramach akcji Play at Home 2021 bądź PS Plus na kwiecień.

Każda osoba, która ukończy Trophy Challenge w kwietniu, otrzyma ekskluzywną nagrodę dostępną wyłącznie w ramach konkursu. Zdobywając co najmniej 15 trofeów w wymienionych wyżej grach, użytkownik będzie mógł pobrać z PlayStation Store paczkę wyjątkowych awatarów. Oprócz pakietu awatarów każdy, kto uczestniczył w wyzwaniu, może wziąć udział w głównym konkursie. To wyjątkowa szansa na zdobycie jednego z pięciu zestawów doładowań do PlayStation Store o łącznej wartości 400zł! - PlayStation Polska

PlayStation Trophy Challenge - lista gier wchodząca w skład wydarzenia

Days Gone

Zombie Army 4: Dead War

Abzu

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Resscue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

Ratchet and Clank (2016) - nie jest już dostępna za darmo

Horizon Zero Dawn - dostępna za darmo od 20 kwietnia

PlayStation Trophy Challenge potrwa do 3 maja 2021. Do wydarzenia możecie zapisać się na oficjalnej stronie PlayStation. Tam też znajdziecie więcej szczegółów na temat wyzwania.

Zobacz również: Diablo 2 Resurrected – data premiery, wymagania, platformy. Sprawdź, co już wiemy