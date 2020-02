PlayStation VR na PS5 może wykorzystywać obsługę za pomocą dłoni

Wirtualna rzeczywistość może być jedną z najmocniejszych broni Sony, w dziewiątej generacji konsol. Możliwe, że PSVR 2 będzie posiadać kontrolery wykorzystujące technologię śledzenia dłoni.

Wydane w 2016 roku PlayStation VR okazało się ogromnym sukcesem Sony. Proste, acz wygodne i wydajne, gogle VR trafiły już do milionów użytkowników i obecnie należą do najpopularniejszych urządzeń w swojej kategorii. Nic zatem dziwnego, że regularnie napływają do nas informacje o pełnoprawnym następcy rzeczonych gogli.

Niedawno informowaliśmy was o tym, że PSVR 2 mogą zadebiutować tuż po premierze PlayStation 5. Najnowsze rewelacje sugerują, że Sony zamierza, w kolejnej generacji swojego sprzętu, pozbyć się kontrolerów ruchu Move i postawić na pełne wsparcie dla obsługi urządzenia za pomocą dłoni.

Do sieci trafiły patenty złożone przez japońskiego producenta, które pokazują, że pracuje on nad zupełnie nowym kontrolerem z technologią "śledzenia palców". Z opublikowanych materiałów wynika, że urządzenie będzie można regulować, tak aby pasowało do różnych rozmiarów dłoni. Dowiadujemy się również, że będzie ono wyposażone w czujniki zdolne do wykrywania ruchu poszczególnych palców. Co istotne, zadbano również o dodatkowe przyciski fizyczne, które z pewnością przydadzą się podczas zabawy w gry z gatunku FPS.

Całość prezentuje się imponująco i jest wyraźnym skokiem jakościowym w porównaniu do PS Move. Widać wyraźnie, że projektanci urządzenia wzorowali się m.in. na kontrolerach do gogli Valve Index czy Oculus Quest, które posiadają już możliwość obsługi za pomocą dłoni.

Nowa generacja konsol zapowiada się coraz ciekawiej. Coraz więcej wskazuje na to, że będziemy mogli liczyć nie tylko na lepszą oprawę audio-wizualną, ale również liczne nowości technologiczne, które, być może, zmienią nasz sposób grania.

źródło: digitaltrends.com