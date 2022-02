PlayStation VR2 – data premiery, specyfikacja, cena, gry. Wszystko co wiemy [23.02.2022]

PlayStation VR2 to nowa generacji gogli wirtualnej rzeczywistości od Sony. Sprawdźcie, co już wiemy ich temat.

Spis treści

W 2021 roku doczekaliśmy się zapowiedzi nowej generacji gogli VR od Sony. Wówczas, poza zapowiedziami „rewolucji”, nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych informacji. Podczas targów CES 2022 włodarze japońskiego producenta postanowili nadrobić zaległości i ujawnili mnóstwo nowych informacji na temat nowych gogli wirtualnej rzeczywistości.

Oto PlayStation VR2

Przede wszystkim ujawniono oficjalną nazwę nowego sprzętu. Sony postanowiło nie eksperymentować i gogle będą nosić nazwę PlayStation VR2. Pewien schemat nazewnictwa, który został wprowadzony wraz z PlayStation 5 (a konkretnie z kontrolerem DualSense) również zostanie zachowany w przypadku PS VR2. „Innowacyjne” kontrolery towarzyszące goglom nosić będą nazwę PlayStation VR2 Sense.

PlayStation VR 2 - wygląd i design

Sony długo trzymało nas w niepewności co do wyglądu nowych gogli wirtualnej rzeczywistości. Ostatecznie japoński producent postanowił nie eksperymentować i postawił na sprawdzone rozwiązania. Widać wyraźnie, że pod względem designu nowe gogle inspirowane były nie tylko pierwszą generacją PSVR, ale również PS5. Całość utrzymano bowiem w czarno-białych barwach.

PSVR2 (fot. Sony)

Twórcy zwracają szczególną uwagę na ergonomię urządzenia, która zapewni komfort użytkowania wszystkim graczom, niezależnie od rozmiaru głowy. Pomoże w tym m.in. specjalny regulowany pałąk. PSVR2 pozwoli nam również na regulację odległości soczewek od oka oraz intuicyjne podłączenie słuchawek.

Deweloperzy z Sony szczególnie dumni są z nowego systemu wentylacyjnego, który ma zapewnić nie tylko dodatkowy komfort podczas rozgrywki, ale również pozytywnie wpłynąć na działanie samego urządzenia. Yuin Morisawa - jeden z głównych twórców designu PlayStation VR2, tak oto przedstawia nowe możliwości gogli.

Kiedy zaczynałem pracę nad projektem zestawu PlayStation VR2, jednym z obszarów, na którym chciałem się najpierw skupić, był pomysł stworzenia otworu wentylacyjnego w headsecie, podobnego do otworów wentylacyjnych w konsoli PS5. Nasi inżynierowie wpadli na ten pomysł jako dobry sposób na umożliwienie wentylacji i uniknięcie zaparowania obiektywu, gdy gracze zanurzeni są w rozgrywce. (...) Jestem naprawdę dumny z tego, jak to się potoczyło i z pozytywnych opinii, jakie otrzymałem do tej pory. Mam nadzieję, że nasi fani PlayStation również się z tym zgodzą i nie mogę się doczekać aż to wypróbują.

PlayStation VR2 – specyfikacja

PlayStation VR2 (fot. Sony)

Długo przyszło nam na to czekać, ale wreszcie poznaliśmy również oficjalną specyfikację PSVR2, oto ona:

Wyświetlacz: OLED

Rozdzielczość: 2000 x 2040 pikseli (na oko)

Częstotliwość odświeżania: 120 Hz, 90 Hz

Pole widzenia: 110 stopni

Kamery: 4 kamery do śledzenie oczu użytkownika oraz kontrolerów PS VR2 Sense

Łączność: USB Typu-C

Audio: Wbudowany mikrofon i gniazdo słuchawkowe

Dodatkowe funkcje: system wibracji

W dużym uproszczeniu, PlayStation VR2, w połączeniu z mocą PlayStation 5, pozwoli graczom na komfortową rozgrywkę w jakości 4K ze wsparciem technologi HDR. Gogle zapewnią również wyższy komfort zabawy i bardziej intuicyjną rozgrywkę. Poprawi się zatem nie tylko jakość wyświetlanych treści, ale również ich odbiór przez użytkownika.

fot. Sony

Należy też pamiętać, że PlayStation VR2 nie będzie samodzielnym urządzeniem. Do poprawnego działania wymagają one konsoli PlayStation 5, z którą będą się łączyć za pomocą kabla USB Typu-C. Nie poznaliśmy również jeszcze wyglądu nowych gogli, jednak te, pod względem designu, nie powinny znacznie odbiegać od swoich poprzedników.

PlayStation VR pierwszej generacji (fot. Sony)

PlayStation VR2 Sense – kontrolery nowej generacji

Choć nowe możliwości gogli PS VR2 mogą intrygować, to największą zmianą w stosunku do poprzednika są kontrolery. Japoński producent postanowił tu wykorzystać całe swoje doświadczenie i najnowsze rozwiązania. PlayStation VR2 Sense to nie tylko zupełnie nowy design, ale również funkcje i możliwości. Przede wszystkim zamontowane w goglach kamery będą bez przerwy śledzić położenie kontrolerów, co nie tylko wpłynie na ich precyzję, ale pozwoli twórcom na wykorzystanie ich w bardziej niekonwencjonalny sposób.

fot. Sony

To oczywiście nie wszystko. Użytkownicy do swojej dyspozycji otrzymają wygodny dostęp do wszystkich przycisków znanych z tradycyjnego pada DualSense. Lewy kontroler PS VR2 Sense otrzyma zatem: przycisk PS, Create, przyciski akcji (trójkąt / kwadrat), L1, L2 oraz lewy drążek / L3. Prawy „drążek” posiada z kolei: przyciski: PS, Opcje, akcji (kółko / krzyżyk), R1, R2 oraz prawy drążek / R3. W PS VR2 Sense nie zabraknie również wsparcia dla technologii haptycznej oraz adaptacyjnych spustów, z których słyną pady do PS5.

PlayStation VR2 – gry

Śmiało możemy założyć, że PlayStation VR 2 będzie kompatybilne wstecz i pozwoli nam uruchomić większość gier z katalogu pierwszej generacji gogli VR od Sony. Gracze jednak bardziej liczą na nowe produkcje, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał PS VR2. Jedną z pierwszych gier na nową generację gogli VR będzie Horizon Call of the Mountain, czyli spin-off popularnej serii gier od Guerilla Games. Twórcy gry ujawnili, że po raz pierwszy w historii cyklu gracze będą mogli wcielić się w nową postać. Popularna Aloy jednak nie zniknie i możliwe będzie spotkanie jej w produkcji. Na temat samej rozgrywki nie wiemy jeszcze za wiele, poza tym, że Horizon Call of the Mountain ma nam zaoferować „wyjątkowe doświadczenia” i „innowacyjną rozgrywkę”. Produkcja otrzymała już pierwszy, krótki trailer, który możecie podziwiać poniżej.

PlayStation VR2 – cena

PS VR2 nie ma jeszcze oficjalnie ustalonej ceny. Spekuluje się, że Sony wyceni swój sprzęt na co najmniej 399 dolarów / euro. Oznacza to, że w Polsce za PlayStation VR2 przyjdzie nam zapłacić w dniu premiery około 1800 - 1900 złotych.

PlayStation VR2 – data premiery

Sony nie ujawniło jeszcze daty premiery PlayStation VR2. Możemy jedynie spekulować, że japoński producent będzie chciał wprowadzić nowy sprzęt na rynek pod koniec 2022 roku. Idealnym miesiącem wydaje się być listopad, który pozwoliłby skorzystać goglom z „gorącego” okresu świątecznego.

fot. Sony

Na razie to wszystko, co wiemy na temat PlayStation VR2. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko dowiemy się czegoś nowego, to od razu damy wam znać.

