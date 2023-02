PlayStation VR2 - gry. Pełna lista produkcji na PS VR2, w które zagramy w dniu premiery gogli. Czy jest na co czekać?

Wiemy już dokładnie, w jakie gry zagramy w dniu premiery PS VR2. Sony zapowiada największe zestawienie gier w historii, ale czy faktycznie jest coś wartego uwagi? Sprawdźmy.

PlayStation VR2 śmiało można nazwać jedną z największych premier sprzętowych dla graczy w pierwszej połowie 2023 roku. Najnowszy sprzęt Sony trafi do sprzedaży już 22 lutego 2023 roku i choć do najtańszych nie należy, to wzbudza ogromne zainteresowanie fanów wirtualnej rzeczywistości.

Poza nową jakością i funkcjami PlayStation VR2 zapewni nam także nowatorskie kontrolery PlayStation VR2 Sense ze wsparciem dla technologii haptycznej oraz adaptacyjnych spustów, z których słyną pady DualSense do PS5. Nie da się jednak ukryć, że PlayStation VR2 są skierowane przede wszystkim do graczy, i wielu z nich zadaje sobie pytanie – czy wydając około 3000 złotych na sam sprzęt, mogę liczyć na ciekawe gry już w dniu premiery?

Zobacz również:

Sony wiąże ogromne nadzieje ze swoimi najnowszymi goglami VR dlatego też postanowiło zadbać o „największą bibliotekę gier na start nowego sprzęt”. Tym samym możemy liczyć na kilkadziesiąt tytułów, które zostaną udostępnione już w dniu debiutu gogli. Jest to o tyle istotne, że PlayStation VR2 nie będzie kompatybilne wstecz i nie pozwoli na uruchamianie gier z katalogu pierwszej generacji gogli wirtualnej rzeczywistości od Sony.

Zdecydowanie najgorętszym tytułem premierowym PS VR2 jest Horizon Call of the Mountain, czyli spin-off popularnej serii gier od Guerilla Games. Tym razem jednak gracze wcielą się w nową postać i poznają historię niezwiązaną z przygodami Aloy.

PlayStation VR2 - lista gier dostępnych na premierę gogli

W co jeszcze zagramy? Oto lista oficjalnie potwierdzonych gier na start PlayStation VR2.

After the Fall

Altair Breaker

Before Your Eyes (zadebiutuje nieco po premierze gogli)

Cities VR

Cosmonious High

Creed Rise to Glory: Championship Edition (zadebiutuje nieco po premierze gogli)

The Dark Pictures: Switchback (zadebiutuje nieco po premierze gogli)

Demeo

Dyschronia: Chronos Alternate

Fantavision 202X

Gran Turismo 7 (zostanie udostępnione w formie darmowej aktualizacji GT7 na PS5)

Horizon Call of the Mountain

Job Simulator

Jurassic World Aftermath

Kayak VR: Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat!

The Last Clockwinder

The Light Brigade

Moss 1 & 2 Remaster

NFL Pro Era (zostanie udostępnione w formie darmowej aktualizacji dla PS VR2)

No Man’s Sky (zadebiutuje nieco po premierze gogli)

Pavlov VR

Pistol Whip (zostanie udostępnione w formie darmowej aktualizacji dla PS VR2)

Puzzling Places (zostanie udostępnione w formie darmowej aktualizacji dla PS VR2)

Resident Evil Village (zostanie udostępnione w formie darmowej aktualizacji RE: Village na PS5)

Rez Infinite

Song in the Smoke

STAR WARS: Tales from the Galaxy’s Edge

Synth Riders (zostanie udostępnione w formie darmowej aktualizacji dla PS VR2)

The Tale of Onogoro

Tentacular

Tetris Effect

Thumper

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (zadebiutuje nieco po premierze gogli)

Vacation Simulator

What the Bat

Zenith: The Last City (zostanie udostępnione w formie darmowej aktualizacji dla PS VR2)

SPRAWDŹ, GDZIE KUPIĆ PLAYSTATION VR2 W NISKIEJ CENIE. PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH OFERT W POLSCE