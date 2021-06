PlayStation - zapowiedź nowych gier wkrótce? Sony szykuje event

Sony nie miało swojego własnego wydarzenia w ramach targów E3. Pojawiają się informacje, że event oraz zapowiedź kolejnych gier nastąpi już niebawem.

Jesteśmy nadal w trakcie wielkiego święta graczy oraz całego rynku gamingowego, czyli targów E3. Do tej pory pojawiło się już sporo ciekawych informacji na temat gier, które zmierzają na konsole PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Sony, jak w poprzednich latach (2019 i 2020 - targi ostatecznie się nie odbyły), nie zorganizowało własnej konferencji prasowej. Pojawiają się informacje, że Japończycy niedługo ogłoszą własny event, na którym zaprezentują kolejne wydania gier na swój system. Takie informacje przekazał informator Reset Area, Navtra, który ma na swoim koncie m.in. ujawnienie gry Spider-Man: Miles Morales na PS4.

State of Play jest wydarzeniem, podczas którego Sony ogłasza swoje największe hity. Tak było w przypadku ujawnienia daty premiery The Last of Us: Part II czy nowych materiałów z Ghost of Tsushima oraz Final Fantasy 7 Remake. Tak samo było z pokazem rozgrywki w Horizon: Forbidden West podczas ostatniego wydarzenia.

Możemy się spodziewać, że kolejna edycja będzie miała miejsce w okolicach lipca-sierpnia. Sony z reguły potwierdza te informacje na kilka dni przed. Chcielibyśmy, aby podczas eventu zostały zaprezentowane nowe materiały z God of War: Ragnarok czy Gran Turismo 7, oraz informacje o nieznanych jeszcze grach, które Japończycy planują wydać w najbliższym czasie. Na oficjalne informacje musimy jednak jeszcze poczekać.