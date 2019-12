PlayStation zostało uznane najlepiej sprzedająca się konsolą w historii

Sony ma powody do zadowolenia, jak poinformowali dzisiaj przedstawiciele japońskiego producenta - PlayStation zostało uznane najlepiej sprzedającą się marką w historii konsol.

Gdy w grudniu 1994 roku Sony wprowadzało na rynek pierwszą generację konsoli PlayStation, chyba nikt się nie spodziewał, że ćwierć wieku później stanie się ona jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Co więcej, jak uznali przedstawiciele Księgi rekordów Guinnessa - PlayStation jest również najlepiej sprzedającą się marką związaną z konsolami domowymi w historii.

PlayStation zostało wpisane do Księgi rekordów Guinnessa z wynikiem wynoszącym 450,19 miliona sprzedanych urządzeń. Dane te oparto na wyliczeniach serwisu VGChartz i w ich skład wchodzą wyniki jakie uzyskały konsole: PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 oraz PlayStation 4. Konsole PlayStation Portable oraz PlayStation Vita nie były brane pod uwagę z wiadomych względów.

PlayStation stało się symbolem współczesnego gracza, nie da się ukryć, że ciężko jest współcześnie znaleźć markę, która tak silnie kojarzyłaby się bezpośrednio z gamingiem. Co więcej, w ostatnich latach na placu boju pozostało w zasadzie tylko dwóch producentów typowych konsol stacjonarnych Sony i Microsoft, więc użytkownicy muszą się ograniczać do wyboru jeden z tych dwóch firm. Oczywiście jest jeszcze Nintendo, ale to specyficzny producent, który jednak bardziej słynie z tworzenia urządzeń przenośnych niż stacjonarnych.

Kiedy Sony dobije do magicznej liczby 500 milionów? Raczej nie prędko, sprzedaż konsol wyraźnie zwolniła i w zasadzie tylko Nintendo Switch regularnie notuje dobre wyniki. Widać, że gracze czekają już na kolejną generację, która powinna wystartować pod koniec przyszłego roku.

źródło: Sony