Player.pl - top 10 w Polsce tego tygodnia! [13.09-19.09]

Najpopularniejsze produkcje tygodnia stale się zmieniają — podobnie jest na serwisie Player.pl. Sprawdź, co najchętniej oglądają Polacy!

Player.pl to jeden z popularniejszych serwisów VOD w Polsce. To właśnie tam użytkownicy mogą oglądać w legalny sposób wiele z polskich tytułów, które nie są dostępne nigdzie indziej. Mowa tutaj między innymi o oryginalnych produkcjach stacji TVN, ale także o filmach i serialach z całego świata udostępnionych na zasadzie licencji. Co tu dużo mówić — szeroką biblioteką produkcji serwisu Player.pl warto się zainteresować. Z tego powodu przedstawiamy listę dziesięciu najpopularniejszych produkcji z tego tygodnia.

Hotel Paradise Extra

"Hotel paradise" to program typu reality show, który osiągnął ogromną popularność już w trakcie trwania pierwszego sezonu. Pokazuje on przygody przepięknych uczestników na Bali, gdzie ich zadaniem jest dobieranie się w pary i utrzymanie swojej pozycji aż do końca trwania sezonu. Haczyk jest jeden: co tydzień odpada co najmniej jeden uczestnik, który zostaje samotny. Aktualnie trwa już czwarta edycja programu, jednak dla niektórych widzów normalne odcinki to za mało. W związku z tym twórcy "Hotelu Paradise" wypuszczają regularnie dłuższe odcinki wzbogacone o nieemitowane w telewizji materiały i to właśnie one są aktualnie najbardziej popularne wśród widzów na Player.pl.

BrzydUla 2

"BrzydUla 2" to kontynuacja serialu obyczajowo-komediowego o Uli — skromnej i zakompleksionej dziewczynie, która zaczęła pracę w renomowanym domu mody Febo & Dobrzański. Jej pracowitość pozwala jej piąć się po szczeblach kariery. Równocześnie rosło jej uczucie do szefa, Marka Dobrzańskiego. W rolach głównych Julia Kamińska i Filip Bobek.

fot. TVN

After

reż. Jenny Gage

"After" to trzyczęściowa seria filmów wyreżyserowana przez Jeny Gage. Scenariusz został napisany na podstawie powieści „After. Płomień pod moją skórą” autorstwa Anny Todd. Co ciekawe, po raz pierwszy historia została opublikowana na łamach serwisu Wattpad, zrzeszającego amatorskich pisarzy. Fabuła opowiada historię Tessy, skromnej i uporządkowanej dziewczyny rozpoczynającej amerykańskie studia. Wszystkie jej zasady stają jednak podane w wątpliwość, gdy poznaje niezwykłego Hardina.

fot. materiały prasowe

Top Model

Czas na jeden z popularniejszych oryginalnych produkcji stacji TVN, a mowa o "Top Model". Pierwsza emisja miała miejsce w roku 2010, kiedy to okazało się, że założenia programu wzbudzają ogrom zainteresowania. Dziś trwa już 10 sezon, w którym to grupa jurorów złożona z Joanny Krupy, Kasi Sokołowskiej, Marcina Tyszki oraz Dawida Wolińskiego ocenia predyspozycje amatorów pragnących zostać gwiazdą świata mody. Pod koniec jednak to nie oni, a widzowie wybierają najlepszą modelkę lub najlepszego modela edycji. Dla przypomnienia, zwycięzcami poprzednich edycji byli: Paulina Papierska, Olga Kaczyńska, Zuzanna Kołodziejczyk, Osuenhe „Osi” Ugonoh, Radosław Pestka, Patryk Grudowicz, Katarzyna Szklarczyk oraz Dawid Woskanian.

Królowe życia

"Królowe życia" to kolejny polski program, w którym to śledzimy perypetie paczki składającej się z Dagmary, Kasi, Izy, Ani, Damiana oraz Leona. W kolejnej serii dołączą do nich aż dwie nowe osobowości, które mogą mocno namieszać. Mowa o Arku "Megakocie" Kociku oraz Oli pochodzącej z Kielc. Pierwszy z nich jest przedsiębiorcą branży budowlanej oraz miłośnikiem kobiet, mody i samochodów. Kobieta zaś na co dzień jest dynamiczną mamą, żoną i bizneswoman wielbiącą się w luksusie. Aktualnie trwa już 11 sezon.

Pragnienie zemsty

"Pragnienie miłości" to amerykański thriller w reżyserii Fouad Mikati. Fabuła opowiada o młodej pielęgniarce, która wybiera się na randkę w ciemno zaaranżowaną przez kolegę z pracy. Na spotkanie przychodzi jednak osoba, która nie jest tym, za kogo się podaje. Na ekranie pojawiają się: Rosamund Pike, Nick Nolte oraz Shiloh Fernandez.

Papiery na szczęście

Następny na liście znajduje się ośmiosezonowy serial "Papiery na szczęście" skupiający się na codziennych problemach związanych z miłością i przeznaczeniem. Główną bohaterką jest Marta, żona znanego piłkarza oraz matka dwójki dzieci, która decyduje się porzucić luksusowe życie. Jej planem jest zacząć wszystko od nowa, w związku z tym zatrudnia się w rodzinie zamożnych deweloperów.

fot. TVN7

Na wspólnej

Serial obyczajowy "Na wspólnej" opowiada historię trzech rodzin: Brzozowskich, Hofferów oraz Ziębów. To, co je łączy, to miejsce zamieszkania znajdujące się na ulicy Wspólnej w Warszawie. Fabuła skupia się na pokazaniu ich dorastania, życiowych rozterek, miłości, zemsty oraz sukcesów.

fot. Viva

19+

"19+" to kolejny polski serial paradokumentalno-fabularny emitowany regularnie na antenie TVN 7. Trafia on szczególnie do osób młodych wkraczających dorosłość. Głównie ze względy na to, że opowiada o absolwentach klasy maturalnej, którzy dopiero co smakują samodzielnego życia. Program składa się z 10 serii, co daje łącznie ponad 600 odcinków emitowanych od poniedziałku do czwartku o godzinie 19.

Kamienie na szaniec

reż. Robert Gliński

"Kamienie na szaniec" to polski film historyczny dystrybucji Monolith Films. Scenariusz został napisany na podstawie książki o tym samym tytule autorstwa Aleksandra Kamińskiego. Jej tytuł nawiązuje do fragmentu wiersza Juliusza Słowackiego pod tytułem "Testament mój". Fabuła opowiada o trzech młodych, zachłyśniętych życiem maturzystach marzących o tym, by rozpocząć dorosłe życie. Niestety, ich plany niweczy wybuch II wojny światowej. W rolach głównych: Tomasz Ziętek, Marcel Sabat oraz Kamil Szeptycki.

