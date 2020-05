Playstation 5 może trafić na sklepowe półki już w październiku

Możliwe, że Sony chce nas solidnie zaskoczyć i premiera PlayStation 5 odbędzie się już w październiku.

Choć wciąż nie wiemy, jak będzie prezentować się nowa konsola Sony, to możliwe, że właśnie poznaliśmy datę debiutu PS5. Do sieci trafiło ogłoszenie dotyczące pracy na stanowisku menadżerskim w Sony. Wśród obowiązków zainteresowanego znajduje się m.in. wybór najlepszych komponentów od dostawców na całym świecie do zastosowania w produkcji PS5.

Najbardziej interesująca informacja dotyczy jednak debiutu PlayStation 5. Jak możemy przeczytać w ogłoszeniu "premiera PS5 planowana jest na październik 2020 roku". Całe ogłoszenie wygląda bardzo wiarygodnie, jednak nie ma w nim informacji, kiedy dokładnie zostało opublikowane. Pandemia koronawirusa wpłynęła już na plany wielu producentów i możliwe, że podobnie jest w przypadku Sony.

Z drugiej strony, warto pamiętać, że PlayStation 4 zadebiutowało w listopadzie, natomiast włodarze japońskiego producenta cały czas podkreślają, że konsola dziewiątej generacji trafi na rynek w okresie świątecznym 2020. Październik może się w tym wypadku wydawać nieco wczesną datą, ale jeśli dotyczyć będzie to końcówki miesiąca, to możemy już "zaliczyć" ją do początków świątecznego szaleństwa.

Więcej informacji na temat PlayStation 5 powinniśmy poznać już w czerwcu. Liczne źródła wskazują na to, że najpóźniej do końca pierwszej połowy przyszłego miesiąc, Sony zorganizuje konferencję on-line podczas, której oficjalnie zaprezentowany zostanie nowy sprzęt producenta.

Czyżby Sony miało jakiś tajemny plan, za pomocą którego chce uzyskać przewagę nad konkurencją? Konkretna prezentacja PS5 w czerwcu (łącznie z pokazem pierwszych gier) i szybka premiera w październiku mogłaby skutecznie utrudnić życie Microsoftowi i Xbox Series X.

źródło: vg247.com