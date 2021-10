Plotka: Meta (dawniej Facebook) wyda własny smartwatch z wbudowanym aparatem

Mark Zuckerberg nie zwalania tempa. Zmiana nazwy korporacyjnej zachęciła deweloperów do poszukiwań nowości związanych z firmą i jak się okazuje, okazały się one owocne.

Dopiero co Facebook zmienił swoją nazwę korporacyjną na Meta, a redakcja Bloomberg już opublikowała zdjęcia, rzekomo przedstawiające nowego smartwatcha tej firmy. Co ciekawe, urządzenie to ma posiadać wbudowany aparat, a jego przewidywana premiera ma odbyć się już w przyszłym roku.

Obraz z zegarkiem został odkryty w aplikacji iOS dla nowych inteligentnych okularów Ray-Ban Stories (mogą nagrywać filmy z możliwością przesyłania je do Facebooka), która nazywa się Facebook View. To może być znak, że zegarek będzie kontrolowany za pomocą aplikacji iOS lub Android. Kod znaleziony w aplikacji ujawnia, że zdjęcia i filmy z zegarka mogą być pobierane na telefon. Pokazuje on również, że zegarek ma nazwę kodową Milan.

Mark Zuckerberg / Meta

Podczas gdy wszystkie dotychczasowe zegarki z serii Apple Watch nie zawierają wbudowanego aparatu, istnieje pewien sposób, aby móc taki otrzymać. Wristcam jest produktem innej firmy, który dodaje przednią kamerę do Apple Watch. Obecnie firma produkuje zestawy słuchawkowe VR i uważa się, że pracuje nad zestawem słuchawkowym rzeczywistości mieszanej (AR/VR). Zegarek mógłby być używany jako urządzenie wejściowe dla obecnych zestawów słuchawkowych i każdego przyszłego modelu.

Bloomberg podaje, że jeśli nowy zegarek Meta zostanie wydany w przyszłym roku, może konkurować z Apple Watch Series 8, który ma zawierać czujnik do monitorowania temperatury ciała użytkownika. Pewna plotka utrzymuje, że nieinwazyjny czujnik glukozy we krwi również może być zawarty w tym urządzeniu.