Plus: Kup Redmi Note 9 i otrzymaj Mi Vacuum Cleaner Mini w prezencie

Kupując smartfona Xiaomi Redmi Note 9 w Plusie możesz otrzymać kieszonkowy odkurzacz ręczny Mi Vacuum Cleaner Mini za 1 zł - jak to zrobić?

Akcja promocyjna w Plusie trwa tylko do 17 marca lub wyczerpania bonów Xiaomi - jest ich tylko 250! Kupując smartfona Xiaomi Redmi Note 9 otrzymasz bon, który upoważnia do zakupu odkurzacza przenośnego Mi Vacuum Cleaner Mini za 1 zł (regularna cena urządzenia to 199 zł) w sklepie internetowym Xiaomi pod adresem www.mi-home.pl. W ciągu 20 dni od zawarcia umowy z operatorem otrzymasz bon na adres e-mail - można go zrealizować do 31 kwietnia 2021 r.

Przykładowa oferta

Xiaomi Redmi Note 9 - dane techniczne:

Ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G85 2,00 GHz

3 GB RAM

64 GB pamięci wewnętrznej

Ekran: Super IPS TFT 6,53″

Aparat główny: 48+8+2+2 Mpix

Aparat do selfie: 13 Mpix

Bateria: 5020 mAh

Android 10

Mi Vacuum Cleaner Mini - dane techniczne:

Typ filtra: Filtr HEPA (wysokowydajny filtr cząstek stałych)

Złącza: USB typu C

Moc ssania: 13000Pa

Czas pracy na baterii: do 30 min

Moc znamionowa: 120 W

Zobacz również: Mnóstwo przecenionych smartfonów! Sprawdzamy najciekawsze okazje