Plus na Kartę - użytkownicy będą mogli skorzystać z sieci 5G

Od 1 października użytkownicy Plusa na Kartę będą mogli promocyjnie skorzystać z sieci 5G z szybkim transferem danych do 600 Mb/s. Na klientów czekają także dodatkowe GB internetu.

Aby móc korzystać z najnowszej technologii sieci 5G w sieci Plus, należy znajdować się w jej zasięgu i posiadać odpowiedni smartfon lub router obsługujący sieć 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD.

Promocja "Internet 5G od Plusa na Kartę" trwa od 1 października do 11 listopada 2020 roku. W tym czasie abonenci Plus na Kartę otrzymają bezpłatny dostęp do transmisji danych w technologii 5G.

Klienci będą mogli także skorzystać z dodatkowych 60 GB internetu. Trzy pakiety po 20 GB, będą przyznawane automatycznie po sobie co 30 dni. Jednorazowa opłata za całość wynosi 15 zł i jest pobierana w momencie włączenia promocji. Aby z niej skorzystać wystarczy mieć aktywne konto oraz posiadać środki pozwalające na pobranie opłaty. Promocję można włączyć krótkim kodem *136*11*0060# lub aktywować w aplikacji Mobilny Plus Online.

Promocja jest dostępna dla użytkowników taryf Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę i Nowy Plush.

Trzy 30-dniowe pakiety do wyboru w Plusie na kartę:

rozmowy oraz SMS-y i MMS-y bez limitu i 30 GB Internetu (pakiet 15 GB oraz dodatkowe 15 GB jako bonus za doładowanie) za 30 zł; rozmowy oraz SMS-y i MMS-y bez limitu i 10 GB Internetu (jako bonus za doładowanie) za 25 zł; rozmowy bez limitu i 4 GB Internetu (jako bonus za doładowanie) za 20 zł.

Za każde zasilenie konta przyznawane są także darmowe gigabajty, a od zasilenia za 25 zł jest również bezpłatny transfer danych na Facebook, Messenger, Viber i IPLA.

Zobacz również: Test atrakcyjnego cenowo routera z mocnymi antenami - Tenda AC21