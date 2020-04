Plus oferuje użytkownikom 60GB internetu i laptopa Huawei

Nowa promocja Plusa dotyczy klientów mających abonament za min. 49 złotych. Laptop Huawei dostępny jest w systemie ratalnym, a przy jego zakupie można dostać za złotówkę słuchawki FreeBuds 3.

Każdy klient sieci Plus, posiadający abonament telefoniczny za min. 49,90 zł, może od dzisiaj dokupić 60GB transferu danych za 25zł/m-c. Dodatkowa oferta to laptop HUAWEI MateBook D14 - pierwsza wpłata to 299 zł, a potem spłata w 36 ratach, po 75 zł każda. Osoby, które zdecydują się na nabycie laptopa, mogą dodatkowo dopłacić 1 zł za słuchawki Huawei FreeBuds 3. Natomiast wszyscy użytkownicy otrzymają dwumiesięczny dostęp do 3 wybranych pakietów IPLA. Dostęp nie tylko jest bezpłatny, ale również nie pomniejsza limitu danych.

MateBook D14 to urządzenie z wydajnym procesorem AMD Ryzen 5 3500U i układem graficznym Radeon Vega 8. Ma wyświetlacz 14", pokazujący obraz w rozdzielczości Full HD, który można odchylać pod kątem niemal 180°. Zastosowano w nim mechanizmy odpowiedzialne za redukcję emisji światła niebieskiego. Działa pod kontrolą systemu Windows 10 Home 64-bit. Na dane użytkownika przeznaczono dysk SSD o pojemności 512GB.

Słuchawki FreeBuds3 dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: białej oraz czarnej. W zestawie otrzymuje się etui ładujące. Łączą się poprzez Bluetooth 5.1, a wyposażono je w chipset Kirin A1. Dobrze wygłuszają dźwięki otoczenia, nie można mieć zastrzeżeń co do jakości dźwięku. Zaletą jest także intuicyjny, wygodny system sterowania. Można je ładować przewodowo lub bezprzewodowo.