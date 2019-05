Plus oferuje w abonamencie Galaxy S10 z Watch 46

Plus rozpoczął nową kampanię promocyjną. W Superokazji można otrzymać zestaw, na który składają się smartfon i smartwatch firmy Samsung.

Pierwszy z dwóch zestawów to Samsung Galaxy S10 + Watch 46 mm. Smartfon ma 8GB RAM i wersję pojemnościową 128GB, można wybrać jedną z dwóch wersji kolorystycznych. Samsung Galaxy Watch 46 mm to smartwatch i zegarek analogowy w jednym. Wyposażono go w GPS, wysokościomierz i barometr. Zestaw ten oferowany jest nowym klientom w cenie 169 zł/mies. W tej cenie 50 zł to abonament na 24 miesiące, a 119 zł to rata za sprzęt, przy czym rat tych jest 36. Stali klienci sieci Plus mają nieco lepiej - abonament to 144 zł/mies., raty są takie same, ale abonament to 25 zł. W obydwu przypadkach, jeśli bierze się dwa telefony, druga płaci połowę abonamentu, czyli w przypadku nowych klientów jest to łącznie 75 zł, a stałych - 50 zł.

Drugi zestaw to najmniejszy smartfon z rodziny Galaxy 10, czyli Samsung Galaxy S10e + Watch 46 mm. Telefon dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych. Tutaj abonament dla nowych klientów wynosi 149 zł/mies., w tym 99 zł to raty za sprzęt (jest ich 36), a 50 zł to płacony przez 24 miesiące abonament. Stali klienci płacą 124 zł/mies. - 99 zł raty + 25 zł abonament przez 24 miesiące. Podobnie jak przy pierwszym zestawie, przy dwóch osobach druga płaci połowę abonamentu pierwszej.

Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły oferty Samsung Galaxy S10 + Watch 46 mm

Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły oferty Samsung Galaxy S10e + Watch 46 mm