Plus rozdaje smartfony za jedynie 1 zł! Sprawdź, jak go odebrać

Obywatele Ukrainy przebywający na terenie Polski mogą kupić w Plusie telefon za symboliczną złotówkę.

Fot. Plus

Plus cały czas wspiera obywateli Ukrainy. Teraz, oprócz darmowych starterów Plusa i Plusha Na Kartę z aktywowanym bezpłatnym pakietem 500 minut do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone, uchodźcy mogą również kupić telefony dostępne w ramach symbolicznej opłaty. Aby nabyć telefon za 1 zł wystarczy udać się do punktu sprzedaży oraz okazać dokument tożsamości potwierdzający ukraińskie obywatelstwo.

W ofercie dostępne są wybrane modele m.in. Motoroli, Samsunga, Xiaomi czy LG. Wszystkie telefony dostępne są za gotówkę – bez konieczności podpisywania umowy. Jedna osoba może kupić jedno urządzenie. W ramach promocji dostępnych jest kilka tysięcy telefonów. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

Lista dostępnych modeli smartfonów:

Huawei Mate 20 Dual SIM

Huawei Mate 9 Pro Dual SIM LTE

Huawei Nova 3

Huawei Nova 5T

Huawei P smart 2021 128 GB

Huawei P Smart 2021 NFC 128 GB

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Huawei P30

Huawei P30 Lite

Huawei P30 PRO 128 GB

Huawei P40 Lite 128 GB

Huawei P40 Lite 128 GB 5G

Huawei Y5 2019

Huawei Y5p 32GB

Huawei Y6 2019

Huawei Y6p 64GB

Huawei Y6s

Lenovo K5

LG G7 ThinQ

LG G8s ThinQ

LG K10 2017 DS

LG K20

LG K22

LG K40

LG K40s

LG K41S

LG K42

LG K50

LG K50S

LG K9 DUAL

LG Q6

LG Q60

Maxcom MS459 Harmony

Maxcom MS571 Strong

Motorola Moto E5 Plus

Moorola Moto E6 Play

Moorola moto e7

Motorola moto g 5G plus

Motorola Moto G 5s gen.

Motorola moto g30

Motorola Moto G7 Plus

Motorola Moto G8 Plus

Motorola Moto G9 Play + motobuds

Motorola One Action

Motorola One Fusion+

Motorola One Vision

Motorola One Zoom

Nokia 2.2 DS

Nokia 2.3 DS

Nokia 5.3 DS

Oppo A31

Oppo A72

Oppo Reno 3

Realme 7 5G

Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy Xcover 4s

Samsung Xcover 3

Sony Xperia 10

Sony Xperia 10 Plus

Sony Xperia E5

Sony Xperia L1

Sony Xperia L3

Sony Xperia L4

Sony Xperia X

Sony Xperia XA

Sony Xperia XA1

Sony Xperia XA1 Plus

Sony Xperia XA2

Sony Xperia XA2 Plus

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ3

Xiaomi Mi 10T PRO

Xiaomi Mi 9T 128 GB

Xiaomi Mi 9T Pro 128 GB

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite 64G B

Xiaomi Redmi 7

Xiaomi Redmi 7A 32 GB

Xiaomi Redmi 8

Xiaomi Redmi 8 64 GB

Xiaomi Redmi 9 32 GB

Xiaomi Redmi Note 8T 32 GB

Xiaomi Redmi Note 9