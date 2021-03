Płyty BIOSTAR Z490 gotowe na procesory Intela 11. generacji

BIOSTAR poinformował dzisiaj o gotowości swoich płyt do obsługi najnowszych procesorów firmy Intel. Rocket Lake-S będzie można używać na pięciu modelach płyt - zobacz, jakich.

Obsługę procesorów z rodziny Rocket Lake-S będą mieć wszystkie modele z serii Z490. Zaliczają się do niej następujace płyty główne:

RACING Z490GTA EVO

RACING Z490GTA

RACING Z490GTN

Z490A-SILVER

Z490T-SILVER

Biostar zaczął już rozprowadzać aktualizację BIOS-a - ME 14.1. To właśnie ona umożliwia korzystanie z nowych procesorów Intela. Można pobrać ją z oficjalnej strony producenta. Ponieważ procesory trafią do przedsprzedaży 16 marca, a producent przygotował już pod nie firmware, oznacza to, że otrzymał partię procesorów od Intela. Wniosek? Rocket Lake-S powinny pojawić się bez opóźnień. A jak donosi nam ostatni przeciek na ich temat, ma być co najmniej pięć modeli w każdej serii (Core i9, i7, i5 oraz i3).

