Płyty główne Asusa dają ognia. Dosłownie - palą się

Jeśli zdarzyło Ci się kupić w ubiegłym roku płytę główną Asusa, pomyśl o gaśnicy.

Asus to doskonale znana marka, która oferuje szeroki asortyment podzespołów desktopowych. Jak się jednak okazuje, ponad 10 000 płyt głównych ROG Maximus Z690 Hero ma pewien defekt, który może prowadzić nie tylko do przegrzania układu, ale również jego zapłonu. Jak dotąd stwierdzono na terenie USA dziesięć takich przypadków - na szczęście obyło się bez oparzeń czy innych uszkodzeń ciała właścicieli. Mogli być jednak - łagodnie mówiąc - zirytowani zaistniałą sytuacją, gdyż płyty te zaliczają się do klasy premium i na każdą trzeba wydać ponad 3 tysiące złotych.

A co sprawia tą nieprzyjemną niespodziankę? Jak się okazuje, modele mające numery seryjne zaczynające się od MA, MB oraz MC wyposażone zostały w nieco przestarzałe kondensatory. Nie wpływa to na ich wydajność oraz funkcjonowanie, ale skutkuje możliwością pojawiania się błędów w kodzie i pewnym "przytkaniem", co prowadzi do rozgrzania płyty oraz innych komponentów. Problem dotyka modeli ROG Maximus Z690 Hero sprzedawanych od sierpnia do grudnia 2021. Jeśli zdarzyło Ci się w tym okresie nabyć ten układ, sprawdź naklejkę na płycie lub pudełku, gdzie znajduje się numer seryjny.

Zobacz również:

Fot.: Asus

Jeśli Twoja płyta zalicza się do feralnej partii, możesz liczyć na jej wymianę na nową wraz z darmową dostawą. Szczegóły znajdziesz na stronie Asusa.

Źródło: PC World