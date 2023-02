Po 20 latach znów chcę zostać czarodziejem! Recenzja Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy to najlepsza rzecz, jaka spotkała fanów Harry'ego Pottera w sferze gamingu. Na tę grę warto było czekać tak długo.

Pierwsza książka z serii opowieści o przygodach młodego czarodzieja pojawiła się w Polsce w momencie, kiedy miałem 10 lat. Ta cudowna przygoda, która się wówczas rozpoczęła, trwa do dziś. Fakt, przez ostatnie kilka lat żyłem wspomnieniami i sentymentem, jednak teraz mogłem powrócić do cudownego świata przepełnionego magią dzięki Hogwarts Legacy. Znów poczułem dziecięcą radość i kolejny raz złapałem się na tym, że chcę zostać czarodziejem.

Hogwarts Legacy (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Opowieść, dla której warto zarywać noce

Scenarzyści Hogwarts Legacy wykonali kawał świetnej roboty. Historia opowiedziana w grze jest dokładnie tym, czego mogłem się spodziewać. Mamy tutaj wątek główny, który napędza całą oś fabularną, ale poza nim poznajemy mnóstwo innych opowieści, które jeszcze bardziej pozwalają nam wejść do tego magicznego świata. Dokładnie tak, jak w serii książek J.K. Rowling. Harry Potter też miał główne zadanie, które polegało na unicestwieniu Voldemorta, jednak w międzyczasie poznawaliśmy bohaterów, obserwowaliśmy, jak pomiędzy nimi zacieśniają się więzi. Widzieliśmy, jacy są nauczyciele. Nie tylko zza swojego biurka, ale także prywatnie. To właśnie ten element, który sprawił, że tak wiele osób identyfikuje się ze światem stworzonym przez autorkę. Sprawiła, że mogliśmy poczuć się jak jeden z nich, być w samym sercu akcji i mieć wrażenie, że to my uczestniczymy w przygodach czarodziejów. Grając w Hogwarts Legacy czułem dokładnie to samo.

Cała historia przedstawiona w grze jest niezwykle spójna. Tutaj nie ma miejsca na przypadki. Wcielamy się w postać młodego czarodzieja, który w wyjątkowych okolicznościach trafia do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Dlaczego wyjątkowych? Edukację rozpoczynamy dopiero na 5 roku. Z jednej strony jest to ciekawy zabieg twórców, ponieważ pozwala nam to na opanowanie wielu aspektów magicznego rzemiosła w krótkim czasie, z drugiej jest to fabularnie uzasadnione, czego dowiecie się, poznając grę. Ja zadań nie traktowałem jako misji głównych i opcjonalnych. Dla mnie tworzą one jedną całość, która się wzajemnie uzupełnia. Misje oznaczone jako główne przedstawiają podstawową oś fabularną, traktującą o spisku goblinów oraz Starożytnej Magii. Zadania dodatkowe z kolei pozwalają nam lepiej poznać świat oraz przede wszystkim uczyć się nowych rzeczy, które są niezbędne w dalszej części gry. Traktując fabułę jako całość, mogłem poczuć się jak bohater gry, który uczestniczy we wszystkich wydarzeniach.

Hogwarts Legacy (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Te są także bardzo zróżnicowane. Zdarzają się oczywiście aktywności polegające na zebraniu latających książek z biblioteki czy odnalezieniu na terenie zamku posążków, ale i one mają za sobą ciekawą historię. Przytoczone książki to błąd młodej uczennicy, która sama eksperymentowała z nowymi zaklęciami, natomiast posążki zbieramy dla woźnego. Co ciekawe, są one widoczne tylko w nocy, więc w czasie kiedy uczniowie nie mogą sami chodzić po szkole. Nawet najprostsze z pozoru zadania chce się wykonywać, bo mamy świadomość tego, że kryje się za nimi ciekawa historia.

Przejdźmy się po lesie

Kolejnym elementem, który sprawił, że grało mi się wspaniale, jest eksploracja. Praktycznie od samego początku mamy dostęp do wszystkich lokacji, których w grze jest aż 14. Możemy je swobodnie zwiedzać, jednak warto robić to w kolejności podpowiadanej przez fabułę. Jest to nie tyle kwestia blokady, co przeciwników, których możemy tam spotkać. Ja z ciekawości na początku gry dotarłem do ruin na północ od zamku, w których trafiłem na trolla na poziomie 24. Chyba nie muszę mówić, jak ta wycieczka się dla mnie skończyła.

Hogwarts Legacy (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Na kilka słów zasługuje sam zamek. To tutaj będziemy spędzać prawdopodobnie najwięcej czasu. Gra oferuje nam mnóstwo wyzwań, więc zwyczajne przejście z punktu A do punktu B kończy się na tym, że zbaczamy ze ścieżki, bo gdzieś kątem oka zauważyliśmy wpisy do dziennika, tajemniczy posąg, zagadkę związaną z drzwiami czy dodatkowe zadanie. Co więcej, w dalszej części gry, kiedy nauczymy się zaklęcia Alohomora, zyskamy dostęp do nowych pomieszczeń, w których znajdziemy skarby, złoto i kolejne aktywności. Mi zdarzało się przez kilka godzin nie wykonać żadnego zadania, bo tak pochłonęło mnie zwiedzanie zamku.

Bardzo często będziemy także trafiać do wioski Hogsmade, w której możemy uzupełniać zapasy, sprzedawać niepotrzebne elementy ekwipunku czy też zdobywać zadania. Mogę wprost powiedzieć, że lokacje dostępne w Hogwarts Legacy są spójne i ze sobą połączone. Wszędzie możemy dostać się zarówno piesza, na miotle, czy później, po odkryciu odpowiednich punktów, za pomocą szybkiej podróży.

Magia, magia i jeszcze raz magia

Hogwarts Legacy jest grą, w której wcielamy się w postać czarodzieja, który jest w szkole mającej nauczyć go władania magią, więc jej obecność jest tutaj zrozumiała. Ta magia jednak wylewa się wprost z ekranu. Deweloperzy garściami czerpią z dorobku J.K. Rowling i przerabiają go na XIX wieczne realia. Brytyjska autorka stworzyła wspaniałe uniwersum, w którym dzięki grze możemy się całkowicie zatopić. W trakcie gry napotkamy na znane fanom Pottera nazwiska, miejsca, nazwy, zaklęcia. Twórcy nie dodają ani nie zmieniają nic na silę. W trakcie rozgrywki możemy nawet nauczyć się Zaklęć Niewybaczalnych, które obrosły swego rodzaju legendą. Co ciekawe, ze względu na brak systemu moralności, nawet za wykorzystanie Avada Kedavra nie będziemy piętnowani ani oskarżani. To czy, dane zaklęcie rzucimy podczas walki, zależy tylko od nas.

Krajobrazy jak z bajki

Hogwarts Legacy (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Hogwarts Legacy potrafi zachwycić. Już od pierwszych chwil, kiedy wchodzimy do świata gry, możemy zobaczyć, ile pracy zostało włożone w to, żeby gra wyglądała po prostu dobrze. Im dalej w las (niekoniecznie ten zakazy), tym lepiej. Kiedy już dotrzemy do zamku, wtedy zobaczymy, ile tak naprawdę się tutaj dzieje. Po korytarzach chodzą uczniowie, często nad nimi unoszą się książki, bo przecież w szkole magii można sobie za jej pomocą ułatwiać życie. Ruchome obrazy to standard. Co więcej, gdzieniegdzie możemy zobaczyć duchy przemierzające korytarze, ptaki, motyle, magiczne zwierzęta oraz smaczki przygotowane dla spostrzegawczych fanów uniwersum. Irytek rozrzucający dla zabawy książki po bibliotece czy uczeń, który niechcący otworzył wyjca, to rzeczy, które możemy spotkać w najmniej oczekiwanych momentach.

Prawdziwy potencjał oprawy widzimy jednak wychodząc poza mury zamku, a szczególnie, kiedy wsiądziemy na miotłę. Krajobrazy obserwowane z lotu ptaka zapierają dech w piersiach. To samo można powiedzieć o efektach czarów. Różne zaklęcia mają swoje efekty i kolory. Wygląda to przepięknie.

Hogwarts Legacy (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Widać jednak, że Hogwarts Legacy to gra, która została stworzona też na wcześniejsze generacje konsol. Mamy tu oczywiście do czynienia z otwartym światem, jednak nie obce nam będą ekrany wczytywania. Co ciekawe też, w niektórych momentach gra w trakcie doczytuje pewne lokacje. Przykładowo, przebiegając szybko przez zamek i próbując otworzyć drzwi, od czasu do czasu napotkamy na kręcące się kółko, które świadczy o doczytywaniu lokacji. Nieco lepszej jakości mogłyby doczekać się też animacje twarzy bohaterów, jednak to już tylko kwestie czysto kosmetyczne. Trzeba też nieco powiedzieć na temat optymalizacji. Ja w Hogwarts Legacy grałem na PC i tutaj wymagania są dość spore. Chcąc zachować w pełni stabilną rozgrywkę z utrzymaniem 60 FPS, musiałem zmniejszyć ustawienia na "wysokie", a i tak w przypadku niektórych przerywników filmowych widoczne były przycięcia. Na ultra niestety nie mogłem doświadczyć stabilnego klatkażu i gra mocno potrafiła się przyciąć.

Hogwart Legacy to najlepsze co może spotkać fanów Harry'ego Pottera (i nie tylko)

W stosunku do Hogwarts Legacy miałem ogromne oczekiwania. Będąc całkowicie szczerym, nie spodziewałem się, że zostaną one spełnione. Co więcej, zostały spełnione z nawiązką. Kiedy pierwszy raz usiadłem do gry, od razu poczułem tę dziecięcą radość, która towarzyszyła mi ponad 20 lat temu, kiedy z wypiekami na twarzy przerzucałem kolejne strony książki Rowling. Od razu wiedziałem, że będzie to długa noc. Grałem 3 dni. W ciągu tych dni licznik na Steam pokazuje nieco ponad 20 godzin rozgrywki. Wiem doskonale, że jeszcze co najmniej drugie tyle przede mną. Hogwarts Legacy mogę polecić każdemu. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem uniwersum, czy może to dopiero twoje pierwsze spotkanie z tym światem. Mogę zagwarantować, że zakochasz się w tej grze i być może też w innych dziełach stworzonych na podstawie prozy J.K. Rowling. Cieszę się niezmiernie, że ta gra powstała. Wszyscy jej potrzebowaliśmy. Jak dla mnie, aktualnie jest to już gra 2023 roku. Bardzo ciężko będzie ją przebić, przynajmniej w moim mniemaniu. To cudowne uczucie, że po 20 latach znów chcę zostać czarodziejem.