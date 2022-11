Po Metaversie nadszedł czas na Appleverse? Nadchodzi nowy produkt od Apple

Amerykańska firma planuje wydać gogle do wirtualnej rzeczywistości, które prawdopodobnie zadebiutują w przyszłym roku.

Mark Gurman z portalu Bloomberg potwierdził informacje dotyczące nowego urządzenia od Apple. Będą nim gogle do rozszerzonej rzeczywistości, które mają wprowadzić firmę w nową epokę technologii. Wraz z pierwszymi wiadomościami na ich temat dowiedzieliśmy się, między innymi, nad jakimi aspektami sprzętu pracuje Apple oraz ile będzie kosztował nowy produkt amerykańskiej firmy.

Cena urządzenia ma wahać się między 2000 dolarów, a 3000 tysiącami dolarów. Przy obecnym kursie oznacza to kwotę od około 9100 złotych do prawie 14 tysięcy złotych. Cena nie jest zbyt precyzyjna, ale na ten moment otrzymaliśmy jedynie pierwsze przecieki na temat nowych gogli.

Ciekawie zapowiada się specyfikacja urządzenia. Sprzęt będzie wykorzystywał procesor M2 znany użytkownikom MacBooków. Co więcej, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia, zostanie on wyposażony w dziesięć kamer znajdujących się w środku oraz na zewnątrz urządzenia. W ten sposób firma chce zapewnić możliwie największą funkcjonalność urządzenia.

Wśród przecieków znajdują się także informacje dotyczące nazwy gogli. Choć skojarzenie z ostatnimi działaniami firmy Meta wydaje się jak najbardziej trafne, to szef marketingu Apple stwierdził, że "metaverse" jest słowem, którego on sam nigdy nie użyje. Nowe urządzenie będzie więc prawdopodobnie nosiło nazwę Reality Pro lub Reality One.