Po Patch Tuesday pojawiły się problemy z Chrome i Edge

Niestety, powracają doskonale znane z przeszłości problemy . Użytkownicy narzekają, że aktualizacje systemów Windows negatywnie wpływają na działanie przeglądarek.

Microsoft już przyzwyczaił użytkowników do tego, że każda aktualizacja systemów Windows 10 i Windows 11 to takie jajko-niespodzianka. Może być wszystko dobrze, co jest niespodzianką miłą, ale też coś może się zepsuć - i tu mówimy o niespodziance niemiłej. I po ostatnim Patch Tuesday mamy do czynienia z tą drugą. Użytkownicy z całego świata skarżą się, że gdy chcą uruchomić przeglądarki Chrome, Edge oraz Firefox, otrzymują powiadomienie, że nie można tego zrobić. Wyskakuje przy tym kod błędu - 0xc0000022.

Fot. Windows Latest

Oznacza on, że aplikacja nie została właściwie uruchomiona. Problem nie obejmuje takich przeglądarek, jak Vivaldi czy Brave. Co zatem robić, jeśli u Ciebie tak się stainie? No cóż - najlepiej odinstalować osttania aktualizację. W jaki sposób - wyjaśniamy to w tym poradniku. Na szczęście nie jest to jakiś skomplikowany, wymagający wiedzy technicznej proces. A co dalej? No cóż - trzeba po prostu czekać, aż Microsoft stworzy łatkę.

Zobacz również:

Warto dodać, że problem pojawił się także u osób, które korzystają z antywirusa firmy ESET, a konkretnie - zintegrowanej z nim bezpiecznej przeglądarki. Jak na razie producent zaleca po prostu jej wyłączenie i nieużywanie do czasu znalezienia oraz zlikwidowania problemu.

Źródło: Windows Latest