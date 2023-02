Po co komu Galaxy S23? One UI 5.1 jest już dostępne na Galaxy S22

Użytkownicy zeszłorocznych flagowców Samsunga mają powody do radości. Najnowsza aktualizacja oprogramowania zaczyna pojawiać się na urządzeniach z serii Galaxy S22.

Najnowsza wersja nakładki systemowej od Samsunga, OneUI 5.1, została udostępniona wraz z premierą serii Galaxy S23. Co jednak najważniejsze, trafi ona także do innych smartfonów tej marki. Wiemy już, że w pierwszej kolejności (poza najnowszymi flagowcami) powinna trafić na Galaxy Z Flip i Z Fold 4, 3 i 2, a także serię S22, S21 oraz S20. Jedna z nich, a mianowicie seria Galaxy S22, już zaczyna otrzymywać najnowszą aktualizację.

One UI 5.1 dla wersji Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra ze Snapdragonem pojawia się w wersji oprogramowania o numerze S908EXXU3CWAI. Aktualizacja jest obecnie dostępna w Australii, Indiach, Nepalu i Sri Lance. Inne kraje, w tym Polska, mogą dostać aktualizację w ciągu najbliższych kilku dni. Kiedy się to wydarzy, będziemy informować na bieżąco. Nowe oprogramowanie przynosi również lutową łatkę bezpieczeństwa z 2023 roku.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

One UI 5.1 przyniesie ulepszone aplikacje bazowe, rodzinne albumy do dzielenia się w aplikacji Galeria, łatwiejszy dostęp do aplikacji aparatu Expert RAW, lepsze AR Emojis i AR Zone, nowy widżet baterii, współpracę Samsung Notes, ulepszenia w sterowaniu wieloma urządzeniami i małe ulepszenia Samsung DeX.

Trzeba pamiętać, że aktualizacja do One UI 5.1 nie będzie dużą zmianą - jest to mała aktualizacja wprowadzająca trochę nowych funkcji, a nie zupełnie nowa wersja systemu operacyjnego. Nie powinniśmy więc spodziewać się wielkich zmian wizualnych, a raczej kilku ulepszeń znanych funkcji, trochę lepszego dopracowania działania, kilku naprawionych błędów oraz nowych możliwości zarówno dla wszystkich telefonów, jak i opcji ekskluzywnych dla najnowszych Galaxy S23.