Po co przepłacać za Galaxy S22? S21 FE kupisz teraz taniej i na dodatek ze świetnym gratisem

W internecie pojawia się wiele dobrych okazji na ciekawe smartfony w dobrych cenach. Tym razem mamy dobrą promocję prosto od producenta - Samsung Galaxy S21 FE z atrakcyjnym rabatem i niezłym gratisem.

Samsung usilnie stara się przekonać klientów do zakupu nowego telefonu producenta. Strategia firmy jest prosta - stworzyć naprawdę dobre telefony, a później wymyślić na nie jeszcze lepsze przeceny i promocje. Trzeba przyznać, że taki model działa i coraz więcej osób przekonuje się do smartfonów Samsunga.

Już teraz do wyprzedaży trafił kolejny ciekawy model - Galaxy S21 FE. Jest to trochę zapomniany "budżetowy flagowiec" - byłby bez wątpienia o wiele większym hitem, gdyby nie opóźnienia w jego produkcji, przez co premiera opóźniła się o kilka miesięcy. Jednak teraz, po prawie roku od zaprezentowania smartfona, nadal jest to świetny kąsek dla łowców okazji.

Nowa promocja na Samsunga S21 FE

Najnowsza oferta bo bardzo interesująca przecena połączona ze świetnym prezentem od Samsunga. Już teraz, aż do 02.10, możemy kupić Galaxy S21 FE aż o 500 zł taniej, a do tego otrzymać stylowe słuchawki Galaxy Buds 2 zupełnie za darmo!

Dzięki tej promocji kupując Galaxy S21 FE w sklepie producenta, zapłacimy za niego jedyne 2999 zł w wariancie 6/128 GB. Z kolei wariant 8/256 GB kosztuje teraz 3349 zł. Jednakże to nie koniec dobrych wiadomości. Słuchawki, które Samsung dorzuca do telefonu w prezencie, warte są aż 649 zł. W takim razie, kupując cały zestaw, oszczędzamy aż 1149 zł.

Jeśli jesteście zainteresowani zakupem tego telefonu, należy udać się na stronę producenta. Znajduje się tam regulamin promocji, a także instrukcja odebrania słuchawek. Nie jest to trudny proces - wystarczy do naszego koszyka w sklepie internetowym włożyć zarówno wybrany przez nas Galaxy S21 FE, jak i Galaxy Buds 2 w czarnym kolorze. Po włożeniu do koszyka obu tych produktów, cena sprzętu grającego zostanie obniżona do 1 zł. Trzeba jednak się spieszyć - w promocyjnej cenie jest jedynie 400 sztuk S21 FE, warto więc szybko podejmować decyzję o zakupie.

Czy warto kupić S21 FE?

Czy warto jednak pokusić się o kupno S21 FE? Według mnie jak najbardziej. Jest to jeden z niedocenionych smartfonów Samsunga - oferuje on najlepsze cechy zwykłego S21 w mniejszej cenie. Ponadto, możemy tez liczyć na wyjątkowo długie wsparcie aktualizacjami, dzięki czemu nasz nowy telefon bez problemu posłuży nam nawet przez 5 lat - taki standard w Androidowym świecie jest prawdziwą rzadkością.

Sam telefon jest bardzo sprawny - ma świetne aparaty, bardzo szybki procesor, jest też naprawdę dobrze wykonany i wygląda - przynajmniej według mnie - bardzo dobrze. Dostajemy też typowe, Samsungowe dopracowanie - świetnie wykonany telefon i szybką nakładkę na Androida, która przy okazji oferuje szeroką funkcjonalność i sporo unikalnych funkcji. Czego tu nie lubić?