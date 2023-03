Po dwóch latach wreszcie się doczekałem - PlayStation 5 z nową funkcją i... niespodzianką

Wreszcie się doczekałem - PlayStation 5 wprowadza funkcję, na którą gracze czekali ponad dwa lata. Na osłodzę jest też niespodzianka.

Sony chyba za bardzo do serca wzięło sobie powiedzenie, że "na dobre warto czekać", bowiem aż dwa lata zajęło producentowi wprowadzenie funkcji, która u konkurencji była na start generacji. Na pocieszenie, dzisiejsza ogromna aktualizacja systemu PS5 wprowadza także poprawki i możliwości, które z kolei nie znajdziecie na żadnej innej konsoli.

Na tę funkcję PlayStation 5 gracze czekali ponad 2 lata

Posiadacze PlayStation 5 długo musieli na to czekać, ale wreszcie jest! Już dzisiaj dla wszystkich graczy, na całym świecie dostępna jest aktualizacja systemu konsoli, która wprowadza obsługę zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) dla rozdzielczości 1440p. Jak podkreśla producent, od teraz "możemy cieszyć się płynniejszym obrazem podczas korzystania z monitora zgodnego z VRR HDMI 2.1 w rozdzielczości 1440p, gdy gramy w gry obsługujące VRR".

Co prawda VRR trafiło na PS5 już w połowie 2022 roku, jednak dopiero teraz producent przygotował to rozwiązanie dedykowane posiadaczom monitorów o rozdzielczości 1440p. To jednak niejedyna nowość, która zawitała na PS5 wraz z najnowszą aktualizacją.

Discord już dostępny na PS5

Nie da się ukryć, że Discord to obecnie najpopularniejsza platforma do komunikacji dla graczy. Sprawę z tego znakomicie zdają sobie włodarze Sony, którzy już w zeszłym roku zdecydowali się nabyć udziały w firmie odpowiedzialnej za stworzenie Discorda. Dzięki temu to właśnie PlayStation 5, jako pierwsza konsola na świecie, może pochwalić się globalnym startem komunikatora.

Od dzisiaj będziecie mogli dołączyć do czatów głosowych Discord na bezpośrednio na swojej konsoli PS5. Jedyne co musicie zrobić to połączyć ze sobą konta Discord i PlayStation Network. Jak to dokładnie zrobić podpowie wam oficjalna strona Discord.

Lista zmian, które wprowadza najnowsza aktualizacja systemu PlayStation 5, jest znacznie dłuższa i obejmuje szereg poprawek i usprawnień związanych z:

Przenoszeniem zapisanych danych z PS4 na PS5

Funkcjami społecznościowymi konsoli

Działaniem biblioteki gier

Bezprzewodową obsługą kontrolera DualSense

Jeśli jeszcze nie macie konsoli PlayStation 5, to teraz jest idealna okazja do jej zakupu. Cena konsoli wreszcie się ustabilizowała, a w polskich sklepach nie brakuje ciekawych ofert i zestawów z grami i akcesoriami.