Po latach związek wcale nie musi się zestarzeć! Dzięki tym urządzeniom wasza relacja z czasem będzie jeszcze silniejsza

Związek nierzadko wymaga pracy, dzięki której dwie osoby mogą stawać się dla siebie coraz bliższe i ważniejsze. Pielęgnowanie relacji jest ich naturalnym elementem, nawet jeśli czasem wiąże się z wysiłkiem.

W obecnych czasach technologia przenika niemalże do każdej sfery życia. Jej dynamiczny rozwój umożliwił szybszą i bardziej produktywną pracę, a także ułatwił działanie w wielu sytuacjach. Trudno nie zauważyć, że nowoczesne urządzenia od lat wpływają również na relacje międzyludzkie. Dzięki smartfonom, tabletom, a niegdyś telefonom stacjonarnym, kontakt między osobami oddalonymi od siebie nawet o setki kilometrów, stał się znacznie łatwiejszy. Internet oraz portale społecznościowe dodatkowo umożliwiły śledzenie niemalże każdej zmiany w życiu bliskich sobie osób, dzięki czemu dystans przestał stanowić tak znaczący problem w budowaniu relacji.

Technologia ma jednak do zaoferowania znacznie więcej - również w kontekście pracy nad związkiem. W tym tekście zebraliśmy dla was kilka urządzeń, które mogą okazać się niezwykle przydatne w zacieśnianiu kontaktów. Poniższe zestawienie składa się zarówno z pomysłów, które umilą spędzany razem czas, jak i niedrogich produktów, które pomogą zmienić, szkodliwe dla relacji, nawyki.

1. Konsola to nie tylko zabawka dla mężczyzn

Fot. Gustavo Fring / Pexels.com

Jeżeli czujecie, że obejrzeliście już niemal wszystkie interesujące tytuły na Netfliksie, to nadszedł czas na zmiany w sposobie spędzania wspólnego czasu. W większości związków konsola kojarzona jest jedynie z zabawką dla mężczyzn, ale to niepozorne urządzenie może stać się idealnym urozmaiceniem spotkań. Kilka ostatnich lat obfitowało w intrygujące gry, które zostały zaprojektowane specjalnie dla dwóch graczy. Jedną z najważniejszych produkcji w tym segmencie jest It Takes Two od studia Hazelight Studios. Ten uroczy tytuł zachęci was do kooperacji i wspólnego rozwiązywania zadań, co z całą pewnością wzbogaci wspólnie spotkania.

Warto również zaznaczyć, że It Takes Two otrzymało tytuł najlepszej gry roku (2021), prześcigając takie tytuły jak Deathloop czy Resident Evil Village. Produkcja dostępna jest zarówno na konsole PlayStation 4/5, jak i Xbox One oraz Xbox Series X/S. Zakup konkretnego urządzenia będzie więc zależał od waszych preferencji, choć jest kilka kwestii, które warto wziąć pod uwagę podczas wyboru. Konsola marki Sony oferuje znacznie więcej topowych, ekskluzywnych tytułów, a wśród najciekawszych znajdują się takie serie jak God of War, The Last of Us, Uncharted czy Horizon. Z drugiej strony Xbox zachęca usługą Game Pass, dzięki której za relatywnie niewielkie pieniądze otrzymujecie dostęp do, regularnie aktualizowanej, biblioteki z mnóstwem gier.

2. Dystans wcale nie musi być przeszkodą

Fot. Fauxels /Pexels.com

Wiele osób pracuje w branżach, które związane są w regularnymi delegacjami oraz podróżami służbowymi. Zaopatrzenie się w gadżety pozwalające wyrazić swoją bliskość na odległość pozwoli na zmniejszenie tęsknoty za drugą połówką. Jednym z najciekawszych urządzeń tego typu jest głośnik poduszkowy, czyli drobne urządzenie, którego kształt został zaprojektowany w taki sposób, by można go było umieścić pod głową podczas snu. Zazwyczaj sprzęt tego typu posiada kabel jack 3.5 mm, którym można połączyć go ze smartfonem. Jeśli więc brakuje Ci wspólnych, wieczornych rozmów przed snem, to proponowane przez nas urządzenie może być na to idealnym lekarstwem. Wystarczy poprosić drugą połówkę o nagranie relacji z całego dnia, a następnie odtworzyć plik na głośniku, który w żaden sposób nie będzie zaburzał komfortu podczas snu.

Świetnym rozwiązaniem może być również korzystanie ze smartwatcha, który pozwoli na odczytywanie wiadomości od bliskiej osoby w sposób niezauważony np. podczas biznesowego spotkania lub ważnej konferencji. Wyciąganie smartfona w takich sytuacjach często może wiązać się z nieprzychylnym spojrzeniem przełożonego lub być rozumiane jako poważny nietakt. Inteligentny zegarek umożliwi stały kontakt z drugą połówką, a jednocześnie pozwoli zachować uwagę na pracy. Większość smartwatchy umożliwia nie tylko odbieranie wiadomości, ale i odpowiadanie na nie, a część urządzeń nie wymaga do tego, znajdującego się w pobliżu, smartfona. Dotyczy to jednak tylko zegarków, które posiadają wbudowaną łączność LTE.

3. Sport to zdrowie, również dla związku

Fot. Ketut Subiyanto / Pexels.com

Dla ukochanej osoby chcemy też po prostu dobrze wyglądać. Po latach pandemii i przejściu na pracę zdalną może się okazać, że potrzeba nam trochę dodatkowych ćwiczeń, aby powrócić do dawnej formy. Pomoże nam w tym nie tylko wsparcie partnera lub partnerki, ale też smartband na nadgarstku, który zmotywuje do działania i pomoże w liczeniu spalonych kalorii. Urządzenia tego typu zazwyczaj są niedrogie, a jednocześnie pozwalają na znacznie wygodniejsze monitorowanie osiągów sportowych. Smartbandy łączą się ze smartfonem przy pomocy dedykowanych aplikacji, w których gromadzone będą wszystkie najważniejsze dane związane z treningiem. Powrót do regularnej aktywności fizycznej może ułatwić także sportowy smartwatch, który będzie nieco droższym rozwiązaniem, ale z całą pewnością zagwarantuje większą ilość funkcji.

Wybór odpowiedniej opaski lub zegarka powinien opierać się przede wszystkim na typie aktywności, który zamierzacie uprawiać. W przypadku sportów wodnych należy zwrócić szczególną uwagę na wodoszczelność urządzenia, a podczas biegania przydatny okaże się wbudowany system GPS. Jeżeli zdecydujecie się na zakup tańszego smartbanda, to zdecydowanie polecamy rozważyć wybór jednej z budżetowych opasek Xiaomi (np. Mi Band 7 lub Mi Band 7 Pro). Jeżeli wolicie zainwestować w sportowy zegarek, to z całą pewnością należy zwrócić uwagę na smartwatche marki Amazfit (np. model Amazfit T-Rex 2)

4. Wspomnienia, które pozostaną z wami na zawsze

Fot. CottonbroStudio / Pexels.com

W dobie smartfonów oraz mediów społecznościowych zdjęcia zatraciły swoją dawną magię. Mało kto korzysta dzisiaj z urządzeń, które wymagają używania kliszy oraz późniejszego wywoływania fotografii. Nie ma w tym nic dziwnego - wygoda jaką gwarantują nowoczesne technologie całkowicie wyparła starsze, mniej komfortowe rozwiązania. Zdjęcia wykonywane smartfonem oferują wysoką jakość i są dostępne pod ręką niemalże w każdej chwili, ale brak im pewnego uroku, z którym wiążą się analogiczne fotografie. Zapewniamy was jednak, że te dwa elementy da się ze sobą połączyć.

Instax to jedno z najpopularniejszych urządzeń, które pozwoli na natychmiastowe wykonanie fotografii, a jednocześnie zagwarantuje uzyskanie niepowtarzalnego efektu. Zdjęcia wykonane przy jego pomocy możemy wywołać niemalże od razu, a ich rozmiar pozwala na wygodne przechowywanie w portfelu. Chwile, które wspólnie z drugą połówką, zdecydujecie się uwiecznić przy pomocy Instaxa, zyskają dodatkowy urok. Zdjęcia można również umieszczać w ręcznie robionych albumach, które mogą okazać się idealnym prezentem na rocznicę lub inne, spędzane razem święto.

5. Zmiana negatywnych nawyków to krok do lepszego związku

Ogromny wpływ na związek mają przyzwyczajenia. Praca nad sobą oraz zmiana negatywnych, a często również destrukcyjnych, nawyków pomoże poczuć się ze sobą lepiej i z całą pewnością wpłynie również na jakość waszej relacji. Podczas zmiany utartych przyzwyczajeń nieocenione będzie wsparcie drugiej osoby, a energię do działania możemy dodatkowo wzmocnić aplikacjami, które ułatwią monitorowanie osiąganych postępów. Z całą pewnością możemy polecić dwa programy, które dostępne są zarówno na smartfony z Androidem, jak i urządzenia Apple. Pierwszym z nich jest aplikacja Iron Will (Android/iOS), która ułatwia śledzenie czasu, w jakim wytrwaliśmy przy swoich postanowieniach. Drugim pomocnym programem może okazać się Forest (Android/iOS), czyli urocza, aplikacja, w której za zarejestrowane minuty, poświęcone na pracę nad konkretną dziedziną życia, możemy sadzić wirtualny las.

Zmiana części przyzwyczajeń wymaga jednak o wiele mocniejszego zaangażowania - szczególnie jeśli mowa o, wyniszczających zdrowie, nałogach. Według raportu Global Drug Survey, badającego globalną skalę uzależnień, w 2021 roku aż 92,8 procent ankietowanych przyznało, że korzysta z alkoholu, a 51 procent wyjawiło, że pali papierosy. W większości przypadków dotyczy to sporadycznego używania tych środków, jednak nawet z pozoru niegroźne nawyki, mogą negatywnie wpływać na relacje. Tyczy się to szczególnie papierosów, których zapach może być drażniący dla drugiej połówki i skutecznie niszczyć romantyczne chwile. Rzucanie nikotyny nie należy do najprostszych, a więc silna wola i aplikacje monitorujące nasze postępy, mogą okazać się za małą motywacją. Kluczem do sukcesu będzie w tym przypadku wsparcie drugiej osoby oraz technika małych kroków, dzięki której skorzystamy z pośrednich rozwiązań takich jak plastry nikotynowe czy podgrzewacze tytoniu.

Mniej inwazyjna metoda rzucania palenia z całą pewnością zwiększa szansę na powodzenie całego przedsięwzięcia. Warto więc rozważyć zakup jednego z podgrzewaczy, czyli IQOS-a. Największą zaletą urządzenia jest brak, generowanego podczas palenia, dymu, którego nieprzyjemny zapach stanowi jeden z najbardziej drażniących elementów palenia papierosów. Równocześnie podgrzewacze tytoniu korzystają z wyselekcjonowanych wkładów, które mają zagwarantować wrażenia bliskie tym, które znamy z tradycyjnych produktów tytoniowych. Zamiana papierosów na podgrzewacz może być pierwszym krokiem do całkowitego rzucenia palenia oraz pozbycia się jednego z najpopularniejszych, negatywnych nawyków.