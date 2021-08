Pobierz premierowe tapety Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3!

W Internecie pojawiły się oficjalne premierowe tapety Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3. Już teraz można je pobrać i używać na wcześniejszych modelach składanych smartfonów Samsunga.

Przez ostatnie tygodnie nie brakowało co raz to nowszych przecieków dotyczących Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3. Samsung potwierdził również, że Galaxy Unpacked odbędzie się 11 sierpnia, a więc od premiery nowych urządzeń firmy dzieli nas już nieco ponad tydzień. Pomimo tak krótkiego czasu, jaki pozostał do tego wydarzenia, zapewne na światło dzienne wyjdzie jeszcze parę kolejnych nowych informacji. Tym razem do sieci trafiły oficjalne premierowe tapety Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3.

Tworząc nowe tapety dla swoich składanych smartfonów, Samsung zdecydował się na impresjonistyczny klimat. Patrząc na tapetę Galaxy Z Fold 3, możemy zauważyć sylwetkę motyla, która zdobiła również ekran modelu Galaxy Z Fold 2. Tutaj jednak postawiono na większe zdobienia oraz bardziej realistyczny styl, który imituje ręczny malunek. Podobnie sprawa ma się w przypadku Galaxy Z Flip 3. Kolory są żywe, a abstrakcyjny projekt sprawia, że tapety wyglądają dość unikatowo. Są dostępne w czterech różnych kombinacjach kolorystycznych.

Tapety w pełnej rozdzielczości można pobrać dzięki uprzejmości SamMobile, znajdziecie je w tym folderze Dysku Google. O ile są one już dostępne, tak naprawdę będą pasować jedynie Galaxy Z Fold 2 i Galaxy Z Flip.

