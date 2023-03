Pobudza, odstresowuje i leczy? Ten sprzęt powinien mieć każdy z nas

Dobre samopoczucie to wynik wielu zmiennych, jednak dom jest miejscem, w którym powinniśmy czuć się najlepiej niezależnie od sytuacji. Jeden z nowoczesnych sprzętów od uznanego przedsiębiorstwa może nam w tym pomóc...

Spis treści

Magia zapachów czy marketing?

Oaza spokoju, bezpieczeństwo, dobre samopoczucie - każdy z nas pomyśli o czymś innym na myśl o swoim mieszkaniu. Niemniej, zawsze powinny być to pozytywne aspekty, które czynią nas w domowym zaciszu szczęśliwszymi. Niewiele osób wie, jak dużo czynników może wpływać na nasz nastrój, a są to nawet niepozorne zapachy. Wystarczy przypomnieć sobie o przypalonej patelni, nieudany eksperyment kulinarny czy przyjemną woń rozkwitających azalii. Na samą myśl przywołujemy wspomnienia, które mogą wprawiać nas w konkretne emocje, stres lub rozluźnienie. Nad tym zastanawiali się m.in. badacze z International Flavors and Fragrances Inc. Wynik przeprowadzonych analiz może szokować, ponieważ wśród wniosków znalazł się m.in. proces rozluźnienia mięśni, który powstał w wyniku zaaplikowania do przestrzeni konkretnych zapachów. Nie jest to więc ani marketing, ani mit. Wszystko co dzieje się wokół nas, ma znaczenie - nawet jeśli tego nie widzimy.

Dyfuzory zapachowe od Stadler Form - co potrafią?

Szwajcarska marka została założona w 1998 roku, tak więc zaufanie klientów oraz doświadczenie zdobywa od ponad 20 lat. Gama produktów skupia się m.in. na urządzeniach, których celem jest osiągnięcie dobrej jakości powietrza, a także rozprzestrzeniania się bezpiecznych i dogodnych zapachów wokół nas. Niestety wiele osób notorycznie korzysta z przypadkowych odświeżaczy, które bywają nieskuteczne, a nawet duszące. Chęć otaczania się przyjemną wonią ulubionych kwiatów, ziół i nie tylko jest jednak całkowicie zrozumiała. Rozwiązanie wydaje się być znacznie prostsze, ponieważ o aromaterapii mówiono już w starożytności. Nowoczesne sprzęty od Stadler Form nie potrzebują jednak niebezpiecznych związków...

Źródło: Stadler Form

Na rynku znajdziemy co najmniej kilka typów aromatyzerów od cenionej marki. Różnią się m.in. wielkością, kształtem, motywem czy zastosowaną technologią rozpraszania zapachów. Część z nich działa bezprzewodowo, inne generują dodatkowe oświetlenie LED - wszystko po to, aby każdy mógł dopasować jego działanie do swoich potrzeb. Gama Lucy wykorzystuje ultradźwięki, aby przenosić woń wybranych zapachów. Efektem tego jest lekka i delikatna mgiełka. Na naszą uwagę zasługuje również wersja Tina, która do prawidłowej pracy nie wykorzystuje ani wody, ani olejków. Środki wystarczy zastąpić wybraną kulą zapachową. Gdy mowa o rozwiązaniach kompaktowych, słusznym wyborem będzie Lina (bezprzewodowy dyfuzor) lub Mia (najmniejszy sprzęt od Stadler Form). Modeli nie brakuje, a wynika to z rosnącej świadomości i oczekiwań klientów.

Olejki eteryczne (lub kule zapachowe) w aromatyzerach pobudzają nasz układ limbiczny w mózgu i przyczyniają się m.in. do:

obniżenia poziomu stresu

wzrostu energii, koncentracji

zwalczanie infekcji, schorzeń

Konkretne zastosowanie jest zależne od rodzaju zapachów i zastosowanych środków, które powinny być dobierane indywidualnie. Ponadto, wspomniane olejki różnią się intensywnością woni, tak więc jest to rozwiązanie znacznie bardziej ekonomiczne, niż klasyczne odświeżacze.

Oczyszczacz Lucy Oczyszczacz Mia

Eukalipitus, majeranek, róża, a może sosna?

Dyfuzory zapachowe Stadler Form są dostępne w wielu wariantach i cenach, tak więc jest to produkt niemal na każdą kieszeń. Wybierz ten, którego parametry okażą się dla Ciebie najbardziej satysfakcjonujące.

