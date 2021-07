Pocąc się naładujesz zegarek na 24 godziny

Naukowcy stworzyli nową technologię ubieralną, która jest zasilana nawet podczas snu i braku ruchu. Zobacz film!

Wyzwaniem dla twórców małych urządzeń jest stworzenie jeszcze mniejszej baterii potrafiącej je zasilać. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego opracowali urządzenie zakładane na opuszki palców, które zamienia dotyk w źródło zasilania. Cienki i elastyczny pasek generuje niewielkie ilości energii elektrycznej, gdy palec użytkownika poci się lub naciska na niego.

Jeden z badaczy, Lu Yin mówi, że w przeciwieństwie do innych urządzeń ubieralnych i zasilanych potem, ten nie wymaga ćwiczeń ani fizycznego wkładu użytkownika. Urządzenie bowiem może generować energię, nawet gdy użytkownik śpi lub siedzi nieruchomo. Dodatkowa moc powstaje z lekkich naciśnięć palców, czyli czynności takich jak pisanie, SMS-owanie, granie na pianinie czy stukanie. Najwięcej energii pochodzi z nieustannie pocących się opuszków palców. Mają one ponad tysiąc gruczołów potowych, które wytwarzają od 100 do 1000 razy więcej potu niż inne części ciała.

Cienki pasek jest jak plaster z wkładką z elektrod z pianki węglowej, przekształcającej pot w energię elektryczną. Pod elektrodami znajduje się zaś chip wykonany z materiału piezoelektrycznego. Urządzenie jest w stanie zebrać prawie 400 milidżuli energii już po 10 godzinach snu, co potrafiłoby zasilić zegarek elektryczny przez 24 godziny. To z pewnością prawdziwa technologia przyszłości.

Źródło: slashgear.com