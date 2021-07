Pocisk hipersoniczny - co to jest?

Kolejne kraje testują broń hipersoniczną, która jest kolejnym krokiem w wyścigu zbrojeń. Czym jednak jest pocisk hipersoniczny?

W ciągu ostatnich tygodni świat obiegły wiadomości o testach pocisków hipersonicznych, przeprowadzanych przez Stany Zjednoczone czy Rosję, a własną technologię tego typu posiadają także Chiny. W tym kontekście możemy się dowiedzieć, że jest to niezwykle groźna i skuteczna broń, określana nawet jako część nowej ery sprzętów militarnych. Niestety, jak na lekarstwo możemy znaleźć informacji o tym, czym właściwie jest ta broń.

Cóż, na temat broni oraz samych pocisków hipersonicznych wiadomo niewiele. To znaczy, mała ilość informacji została udostępniona do wiadomości opinii publicznej, głównie ze względu na tajemnicę wojskową, wszak to sprzęt stricte militarny. Pewne podstawy jednak znamy.

Przede wszystkim, broń hipersoniczna to uproszczone określenie, dotyczące systemów klasy Hypersonic Glide Vehicle (HGV), oznaczających Naddźwiękowy Pojazd Szybujący. Same pociski natomiast to tzw. Glidery, a mianowicie manewrujące pociski szybujące. Czym charakteryzuje się ta technologia i dlaczego mówi się w jej przypadku o nowej generacji broni?

Otóż, pociski hipersoniczne są o tyle groźne dla przeciwnika, że:

lecą na niższej wysokości, w porównaniu do standardowych pocisków

ich model lotu opiera się na kontrolowanym szybowaniu

trafiają w cel z dokładnością do kilku metrów

pokonują do kilkuset kilometrów

przemieszczają się z ogromną prędkością

Szczególnie ta ostatnia cecha jest rewolucyjna, ponieważ sprzęty hipersoniczne poruszają się z prędkością przekraczającą szybkość dźwięku. Wszystko to natomiast sprawia, że pociskami HGV można eliminować cele na dużych odległościach, ze sporą dokładnością i to nawet w przypadku, gdy ujawniono ich położenie jedynie chwilowo (przez czas w jakim są w stanie dotrzeć do celu). Co więcej, ich mechanizm lotu oraz pułap sprawiają, że są one niemal niewykrywalne dla radarów.

Tym samym, technologia ta jest niemal nie do zatrzymania dla obrony nawet w przypadku systemów i tarcz antyrakietowych, zanim one bowiem zareagują, pocisk już prawdopodobnie dotarł do celu. Panuje także opinia, że broń hipersoniczna sprawi, że arsenał nuklearny przestanie być opłacalny i stanowić zagrożenie, gdyż wcześnie wykryty zostanie zniszczony jeszcze przed użyciem. Wygląda więc na to, że Hypersonic Glide Vehicle, z pociskami na czele faktycznie są przyszłością i to, kto pierwszy w pełni opanuje oraz wdroży tę technologię, zyska ogromną przewagę militarną.

