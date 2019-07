PocketBookInkPad 3 Pro – e-czytanie z ekspertem o dużym ekranie

PocketBook z radością prezentuje PocketBookInkPad 3 Pro – nowa edycja blisko ośmiocalowego wodoodpornego czytnika z łącznością Bluetooth właśnie pojawiła się na rynku. Pakiet funkcjonalności w połączeniu z eleganckim designem, podświetleniem SMARTlight oraz obsługą plików dźwiękowych czynią z tego modelu bardzo atrakcyjną propozycję.

PocketBookInkPad 3 Pro, podobnie jak wcześniejszy model z ekranem o przekątnej 7,8 cala, korzysta z technologii E Ink Carta HD o rozdzielczości 1404 x 1872 piksele i gęstości 300 DPI. Takie parametry zapewniają jakość czytania niemal identyczną jak w przypadku tradycyjnej książki, na co dodatkowo ma wpływ wielkość wyświetlacza. Na takim ekranie wyświetlana jest większa ilość tekstu, dzięki czemu komfort użytkowania czytnika jest jeszcze wyższy.

Kolejny etap większej swobody czytania Najnowszy czytnik w rodzinie InkPad to świetny kompan na każdą okazję. Można korzystać z niego podczas kąpieli w wannie, na plaży i w czasie deszczu – wodoodporna powłoka chroni wszystkie jego najważniejsze komponenty przed wilgocią. Parametr IPX8 jest zapewnieniem, że urządzenie poradzi sobie z 60-minutową kąpielą w czystej wodzie głębokiej nawet na 2 metry.

W celu jeszcze lepszego zabezpieczenia czytnika przed uszkodzeniami, PocketBookInkPad 3 Pro jest sprzedawany w komplecie z praktycznym wsuwanym etui w czarnym kolorze. Korzystanie z takiej okładki ma dodatkowe korzyści w postaci dłuższego użytkowania czytnika – InkPad 3 Pro ma wbudowany czujnik, który wprowadza urządzenie w tryb uśpienia za każdym razem, kiedy wsuniemy go do etui. Technologia SMARTlight jest czymś więcej, niż tylko zwykłym przednim podświetleniem. Ta funkcjonalność automatycznie dostosuje jasność i temperaturę barwy wyświetlacza, dobierając je do poziomu zewnętrznego oświetlenia i pory dnia. Parametry te można także dobrać samodzielnie podczas czytania lub zaprogramować profile zgodnie ze swoimi preferencjami, nawykami i godzinami czytania.

PocketBookInkPad 3 Pro został zaprojektowany z myślą o wszystkich użytkownikach: można na nim nie tylko czytać, ale także wykorzystać do odsłuchiwania ebooków i audiobooków. Urządzenie obsługuje pliki dźwiękowe w formatach mp3 i m4b, co pozwala cieszyć się taką formą literatury niezależnie od miejsca i czasu. Czytnik wyposażony jest w adapter microUSB oraz bezprzewodową łączność Bluetooth. Najnowszy model w ofercie PocketBook obsługuje funkcję Text-to-Speech, w której lektor przemienia tekst każdej książki w odczytywaną opowieść. PocketBookInkPad 3 Pro został wyposażony w wydajny dwurdzeniowy procesor i 1GB pamięci RAM. Takie komponenty zapewniają sprawną pracę urządzenia, szybkie uruchamianie aplikacji i płynne przewracanie stron podczas czytania.

Akumulator o pojemności 1900 mAh pozwala na tygodnie zapomnieć o konieczności ładowania czytnika, a 16GB pamięci pomieści ponad 3000 książek, z których można swobodnie wybierać w tym czasie ulubione lektury. Warto nadmienić, że PocketBookInkPad 3 Pro obsługuje bez konwersji 19 formatów plików tekstowych oraz 4 graficzne, które można pobierać na czytnik poprzez wbudowane łącze Wi-Fi i usługi Dropbox, Send-to-PocketBook czy PocketBookCloud. Czytnik jest kompatybilny z aplikacją Legimi, dzięki czemu użytkownicy otrzymują dostęp do bogatej biblioteki liczącej ponad 60 000 książek. PocketBookInkPad 3 Pro ma kilka cech, które wyróżniają go spośród innych modeli dostępnych na rynku. Niewielki (195 x 136,5 x 8 mm) i lekki (zaledwie 225 g) czytnik jest wygodnym rozwiązaniem na bliższe i dalsze podróże. Starannie przemyślana konstrukcja, zamknięta w stylowej obudowie odpowiada nowoczesnym trendom wzornictwa. W pakiecie z czytnikiem dostępne jest także czarne etui, które doskonale uzupełnia metaliczno szarą kolorystykę urządzenia.

Czytnik jest dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie 1149 PLN.