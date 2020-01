Pocophone F2 na horyzoncie - Xiaomi rezerwuje znak towarowy

Pocophone F1 zadebiutował w drugim kwartale 2018 roku i z miejsca stał się hitem sprzedażowym. Xiaomi po raz kolejny pokazało, że wie jak zaprojektować bestsellerowe urządzenie. W plastikowej obudowie z ekranem IPS LCD umieszczono topową specyfikację techniczną z procesorem Qualcomm Snapdragon 845 i 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość wyceniono na około 1500-1600 zł, dzięki czemu Poco F1 stał się najbardziej opłacalnym smartfonem dla graczy. Za inne urządzenie z podobnymi parametrami musieli oni zapłacić kilkaset złotych więcej.

Czas płynie nieubłaganie, a od premiery Pocophone F1 minęły już prawie dwa lata. Na szczęście w grudniu pojawiły się plotki na temat kolejnego modelu z serii Poco. Xiaomi opracowuje następcę dla Pocophone F1. W zeszłym miesiącu szef Xiaomi poinformował na Twitterze, że nowe urządzenie Poco zadebiutuje w 2020 roku. Teraz posiadamy twardy dowód na to, że faktycznie możemy spodziewać się Pocophone F2 w najbliższych miesiącach.

#Xiaomi files trademark application for POCO F2



So the POCO series exists and POCO F2 is coming soon .....#xiaomi #pocoPhone #POCOF2 pic.twitter.com/3JDwplv9IJ