Poczta Polska odnotowała duży wzrost zainteresowania usługami online

Poczta Polska rozwija swoje usługi online i wszystko wskazuje na to, że idzie dobrą drogą. Nastąpił znaczy wzrost zainteresowania wieloma z nich, w tym e-kartkami Envelo.

Podczas pandemii koronawirusa w wielu sektorach gospodarki doszło do znaczących zmian - dotyczy to zwłaszcza rozwoju usług online. Poczta Polska rozwijała w tym okresie swoje - od sierpnia 2020 roku chęć skorzystania z wybranych usług Poczty Polskiej można zgłaszać internetowo, a swoją tożsamość potwierdzać przy użyciu profilu zaufanego. Efektem 40% wzrost zainteresowania klientów na usługi pocztowe zgłaszane online za pośrednictwem e-Formularzy, z czego największym powodzeniem cieszyły się: polecony do skrzynki (ponad 70%), eINFO-awizo (ponad 60%), przechowywanie przesyłek (ponad 60%) oraz żądania dosyłania (40%). Dzięki nawiązaniu współpracy z Envelo można wysłać kartki pocztowe i kupować znaczki. Wystarczy wybrać wzór kartki, wpisać treść informacji, uzupełnić dane odbiorcy, nadawcy i dokonać płatności przez Internet. Kartka jest drukowana i kopertowana w drukarni, a następnie dostarczana do odbiorcy przez listonosza. Zainteresowanie wzrosło o 25%.

Krzysztof Falkowski, wiceprezes Poczty Polskiej, komentuje:

Korzystanie z rozwiązań cyfrowych coraz bardziej interesuje klientów, więc Poczta Polska proponuje proste i przyjazne rozwiązania. Konsekwentnie przygotowujemy się do pełnienia funkcji Narodowego Operatora Cyfrowego. Naszym celem jest zapewnienie klientom świadczenia jak największej liczby usług, z których będą mogli korzystać bez wychodzenia z domu

Jedną z usług Poczty Polskiej jest e-INFO. Ta bezpłatna usługa umożliwia otrzymywanie informacji o oczekiwaniu przesyłki w placówce pocztowej. Informacje wysyłane są SMSem albo e-mailem, w zależności od rodzaju kanału jaki wybierze klient. Jednak w przypadku pism w postępowaniu karnym, cywilnym, sądowo-administracyjnym, podatkowym, administracyjnym oraz pism w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, klienci otrzymają zawiadomienie w tradycyjnej formie papierowej. Z kolei Doręczenie na życzenie to usługa, która umożliwia klientom ponowne doręczenie awizowanej przesyłki poleconej. Można ją zamówić przez elektroniczny formularz.