Poczta Polska oferuje darmową dostawę! Tylko przez weekend, więc warto skorzystać

W ramach akcji Back to school, Poczta Polska proponuje bezpłatną dostawę zakupionych produktów. Warto się pośpieszyć, bo potrwa to tylko przez weekend. Sprawdzamy szczegóły.

Jeśli planujesz zakupy online, warto skorzystać z weekendu darmowej dostawy z Pocztą Polską. Od 2 do 4 września klienci, którzy wybiorą dostawę za pośrednictwem Pocztexu (Pocztex Punkt, Pocztex Kurier, Pocztex Automat), nic za nią nie zapłacą. Pod tym linkiem znajdziecie listę firm, w których możecie dokonać zakupu z darmową przesyłką. Do sklepów internetowych zostaniemy przekierowani, klikając w logotypy opatrzony wyróżnikiem Weekend Darmowej Dostawy.

Akcja Back to school skierowana jest do sklepów internetowych oferujących towary i akcesoria szkolne dla dzieci i młodzieży - zarówno do obecnych, jak i nie współpracujących jeszcze z Pocztą Polsą. Obecnie bierze w niej udział ponad 300 podmiotów. Jedynym warunkiem, który trzeba spełnić, aby z niej skorzystać jest promocja dostaw kurierskich realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej na stronach sklepu internetowego. Co istotne, termin składania zgłoszeń do wzięcia udziału w akcji został wydłużony ze względu na duże zainteresowanie firm. Akcja Back to school trwa do końca października br.

Artykuły szkolne i nie tylko można kupić także za pośrednictwem sklepu internetowego Poczty Polskiej, gdzie znajdziemy szeroki asortyment produktów w przystępnych cenach. W ramach akcji Back to school z Pocztą Polską zamówione towary dostarczone zostaną za darmo.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz pod tym linkiem.

