Poczta Polska ostrzega o możliwych próbach oszustw internetowych

Oszustwa te są związane z obsługą celną przesyłek ze sklepów spoza UE. A o co dokładnie chodzi?

Na skutek nowych przepisów Poczta Polska stała się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych przesyłek spoza Unii Europejskiej. Korzystają z tego cyberprzestępcy - zaczęli przeprowadzać akcje phishingowe. Pojawiają się fałszywe e-maile do klientów, w których zachęcają do otwarcia zawirusowanego załącznika lub linku. Tego typu oszustwo może być dystrybuowane także przez wiadomości SMS, zawierające link do zainfekowanej strony.

Otwarcie załącznika grozi przekazaniem wrażliwych danych osobowych lub nawet utratą pieniędzy. Tłumaczy to Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej:

Po kliknięciu w załącznik albo link znajdujący się w otrzymanej wiadomości, komputer może zostać zarażony wirusem, w tym wypadku koniem trojańskim, który pozwoli przestępcom wykraść dane i przejąć kontrolę nad komputerem. W przypadku najnowszego ataku cyberprzestępców, jaki wykryliśmy, użytkownik może też zostać poproszony o dane logowania do banku albo innych serwisów. Grozi to przekazaniem wrażliwych danych osobowych, a nawet utratą pieniędzy z kont bankowych. Kategorycznie wyjaśniamy, że Poczta Polska nie wysyła do klientów maili dotyczących cła i nigdy nie prosi swoich klientów o dane bankowe

Justyna Siwek apeluje, aby wszelkie wiadomości tego typu prosimy zgłaszać na adres: [email protected]. Wiadomość nie powinna być przekazana jako "przekaż dalej", ale dodana do maila jako załącznik. Pozwoli to na łatwiejsze zidentyfikowanie sprawcy lub sprawców.

A o co chodzi w nowych przepisach? UE wprowadziła je 1 lipca. Na ich mocy Poczta Polska stała pośrednikiem w zgłaszaniu celnym towarów spoza UE. Przepisy mają "ograniczyć skalę nierównej konkurencji, jaką dla europejskich producentów stanowią obecnie operatorzy handlu elektronicznego spoza krajów UE, którzy dostarczają towary na rynki krajów członkowskich UE, w znacznej mierze bez opłacenia cła i podatku VAT".