Poczta Polska ostrzega przed oszustwami phishingowymi

Cyberprzestępcy rozpoczęli akcje phishingowe, wykorzystujące fakt przejmowania przez Pocztę Polską obsługi celnej przesyłek spoza UE. W jaki sposób próbują wyłudzić dane od użytkowników?

Poczta Polska informuje o nowym sposobie oszustwa. Cyberprzestępcy wykorzystują niewiedzę użytkowników dotyczącą wdrożenia przez Unię Europejską tzw. "pakietu VAT dla e-commerce". Jest to nowe zagadnienie, o którym wiedza nie została jeszcze szeroko rozpowszechniona, dlatego łatwo oszukać internautów. Jak to działa? Klasycznie - możesz otrzymać spreparowany e-mail, w którym znajduje się załącznik. Treść wiadomości nakłania do jego otwarcia - co jest oczywiście pułapką. Inna wersja to link w treści.

Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej, ostrzega:

Po kliknięciu w załącznik albo link znajdujący się w otrzymanej wiadomości, komputer może zostać zarażony wirusem, w tym wypadku koniem trojańskim, który pozwoli przestępcom wykraść dane i przejąć kontrolę nad komputerem. W przypadku najnowszego ataku cyberprzestępców, jaki wykryliśmy, użytkownik może też zostać poproszony o dane logowania do banku albo innych serwisów. Grozi to przekazaniem wrażliwych danych osobowych, a nawet utratą pieniędzy z kont bankowych. Kategorycznie wyjaśniamy, że Poczta Polska nie wysyła do klientów maili dotyczących cła i nigdy nie prosi swoich klientów o dane bankowe

Oszustwo związane jest z faktem, że od 1 lipca Poczta Polska przejmie obsługę celną przesyłek spoza Unii Europejskiej. W treści fałszywych maili znajdują się prośby o uzupełnienie dokumentacji celnej dotyczącej towarów zakupionych poza UE - chodzi głównie o popularne platformy z Azji, jak Wish czy Shein.

Poczta Polska prosi o zgłaszanie takich incydentów na adresy: [email protected] lub [email protected] Prosi także o przesłanie podejrzanej wiadomość jako załącznik, a nie poprzez „przekaż dalej”, gdyż utrudnia to analizę e-maila i opóźnia ustalenie sprawcy.

Grafika: Mikhail Nilov/Pexels