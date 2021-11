Poczta Polska wprowadza nadawanie i opłacanie online przesyłek Pocztex

Klienci Poczty Polskiej mogą korzystać online z nowej, flagowej usługi kurierskiej Pocztex.

Poczta Polska mocno rozwija swoją usługę Pocztex, a teraz udostępniła szybkie bezgotówkowe płatności za nadanie przesyłki. Całą operację można przeprowadzić online, przez stronę www.pocztex.pl. Obejmuje to wycenę, opłatę za przesyłkę oraz możliwość samodzielnego wygenerowania i wydrukowania etykiety. Pojawiła się również możliwość wygenerowania etykiety z opcją dokonania płatności później – u kuriera albo w placówce. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Wysyłana paczka może zostać dostarczona pod wskazany adres, do wybranego automatu pocztowego lub punktu.

Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej, komentuje:

Wprowadzamy nowy standard usług świadczonych w ramach Pocztexu. Doręczenie w przewidywanym terminie D+1, czyli następnego dnia po nadaniu, to nasza odpowiedź na wymagania rynku. Klientom oczekującym błyskawicznego doręczenia ważnych przesyłek, dedykujemy usługę Na Dziś, czyli dostawę w wybranych miastach i relacjach tego samego dnia. Ponadto coraz więcej usług w ramach Pocztexu, takich jak możliwość płatności za przesyłkę, dostępnych jest on-line

Równocześnie Poczta Polska zaprezentowała unowocześniony znak swojej marki kurierskiej: biało-czerwone skrzydło oraz zapowiedziała kolejne zmiany pod kątem wygody klientów.

Zobacz również:

Źródło: Poczta Polska