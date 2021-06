Poczuj się gwiazdą rocka z Unplugged

Konferencja Upload VR Showcase odbyła się wczoraj, a my już wiemy co przygotował dla nas producent w nowej wersji gry Unplugged.

Studio tworzące grę Unplugged, w której będziemy mogli zagrać na gitarze w wirtualnej rzeczywistości, przedstawiło jej aktualizację na konferecji Upload VR Showcase w sobotę. Dowiedzieliśmy się też piosenki jakiego zespołu będą częścią ścieżki dźwiękowej!

Unplugged wykorzystuje technologię śledzenia ruchów dłoni, aby umożliwić granie na gitarze w VR bez konieczności używania dodatkowego sprzętu. Dzięki podpowiedziom, podobnym jak w Guitar Hero, zagrać na gitarze będzie mógł każdy! Wygląda to całkiem imponująco, a do tego dobrą wiadomością jest to, że w tworzeniu gry pomagał Marcus Henderson, jeden z głównych gitarzystów serii Guitar Hero.

W sobotnim zwiastunie, deweloper Anotherway ogłosił, że częścią oficjalnej ścieżki dźwiękowej Unplugged będzie The Offspring i pochwalił się, że jest to zespół, który on zawsze kochał. W grze znajdą się również powerupy, minigry, interakcja z tłumem i wiele więcej.

Unplugged ma zostać wydane jesienią tego roku.

Źródło: theverge.com