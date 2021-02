Podatki.gov – rozliczanie PIT-ów dopiero ruszyło, a już są problemy

Od dziś ruszyła możliwość rozliczania PITów za 2020 rok za pośrednictwem portalu Podatki.gov. Niestety, już są problemy.

Od dnia dzisiejszego, czyli poniedziałku 15 lutego ruszyła możliwość zdalnego składania rozliczeń podatkowych za ubiegły, 2020 rok. Specjalnie do tego przeznaczone arkusze i deklaracje zostały udostępnione na rządowej stronie, pod adresem podatki.gov.pl. Niestety, już teraz pojawiły się pierwsze problemy, w postaci trudności w zalogowaniu się na portal, przez co poszczególni petenci nie są w stanie uzyskać dostępu do PIT-ów. Warto zaznaczyć, że jest to jedyna możliwość na złożenie e-deklaracji za miniony rok podatkowy, więc sprawa jest dość poważana.

W czym problem?

Już w momencie podjęcia próby logowania, na stronie pojawia się stosowny komunikat serwisowy, który w zależności od przypadku może informować o „nieoczekiwanym błędzie”, prosić o podjęcie ponownej próby zalogowania się w terminie późniejszym lub przepraszać za „niedogodności”. Ministerstwo Finansów poinformowało o chwilowych problemach oraz o tym, że już trwają prace na ich usunięciem.

Na szczęście, ostateczny koniec okresu rozliczeniowego za 2020 rok mija 30 kwietnia 2021 roku, więc na rozliczenie deklaracji PIT jest jeszcze sporo czasu i miejmy nadzieję, że to ostatnie tego typu trudności, jakie będą mieć miejsce.

Problem ze zdalnym rozliczeniem podatków za 2020 rok nie jest pierwszym, jeśli chodzi o zdalne systemy rejestracji. Trudności pojawiły się także podczas zapisów na szczepienia na COvid-19.