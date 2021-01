Podoba Ci się Xiaomi Mi 11, ale jest za drogi? Wersja Lite w drodze

Xiaomi zaprezentowało już swojego flagowca na 2021 rok. Wiemy, że zbliża się debiut Mi 11 Pro, a teraz dowiedzieliśmy się, że w planach jest także tańszy smartfon z dopiskiem Lite. Jak wyglądać będzie najtańszy przedstawiciel rodziny Mi 11?

Globalna premiera Xiaomi Mi 11 już za nami. Producent zaprezentował swojego flagowca na 2021 roku, a my czekamy na jego debiut w Polsce (sprawdź, kiedy urządzenie trafi do sprzedaży w naszym kraju). Podobnie, jak w ubiegłych latach rodzina Mi 11 będzie się stopniowo rozrastać. Poza Mi 11 do sprzedaży trafi także droższy model Mi 11 Pro oraz tańsza edycja - Mi 11 Lite.

Xiaomi Mi 11 Źródło: gsmarena.com

Atrakcyjny cenowo przedstawiciel serii Mi 11 otrzymał właśnie certyfikat od FCC. Urządzenie zostało oznaczone jako Xiaomi M2101K9AG i posiada interesująca specyfikację techniczną. Pozwala ona sądzić, że model Lite będzie zauważalnie tańszy od swoich droższych i starszych braci.

Xiaomi Mi 11 Lite zaoferuje baterię o pojemności 4150 mAh ze wsparciem dla szybkiego, 33 W ładowania przewodowego. Smartfon dostępny będzie w dwóch wersjach z 6 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci masowej. @kackrz donosi, że urządzenie otrzyma nazwę kodową courbet.

W tym miejscu należy przypomnieć, że identyczną nazwę kodową otrzymał już POCO F2. Bardzo możliwe zatem, że Xiaomi Mi 11 Lite będzie zrebrandowanym smartfonem POCO. Xiaomi znane jest z wprowadzania identycznych smartfonów z innymi nazwami. Metoda ta była szczególnie chętnie stosowana w ubiegłym roku.

Z grupy XiaomiUI na Telegram dowiedzieliśmy się, że smartfon otrzyma wyświetlacz OLED, 64 MP aparat główny, aparat ultraszerokokątny, obiektyw macro oraz czujnik głębi.

Wersja europejska Xiaomi Mi 11 Lite zaoferuje moduł NFC. Urządzenie zostanie wyposażone w jeden z procesorów Snapdragon SM7150 - Snapdragona 730, 730G lub 732G. Oznacza to, że Mi 11 Lite może nie zaoferować modemu sieci 5G. Smartfon będzie także znacznie wolniejszy od droższych braci.

Źródło: xda-developers.com