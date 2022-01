Podpowiadamy, ile pamięci RAM potrzebujesz w laptopie

Ustalenie pożądanej specyfikacji nowego laptopa (czy aktualizacji obecnie posiadanego) może być trudne. Wiadomo, że chcesz wydać jak najmniej, nie tracąc przy tym na funkcjonalności sprzętu. Jednym z kluczowych elementów, o którym będziesz musiał zdecydować jest pamięć RAM. Ile zatem jej potrzebujesz i czy powinieneś na niej oszczędzać?

Spis treści

Zanim jednak udzielimy odpowiedzi na te pytania, wyjaśnijmy pokrótce czym jest RAM. Twój komputer używa pamięci tymczasowej (RAM) do przechowywania danych np: gdy otwierasz aplikacje, pracujesz na dużych plikach w programie Photoshop, a nawet kiedy żonglujesz dziesiątkami kart przeglądarki, dane są przechowywane w pamięci systemowej, a nie na dysku twardym. Im więcej zadań wykorzystujących pamięć wykonasz, tym więcej RAM powinien mieć twój komputer. Ilość pamięci przekłada się więc bezpośrednio na responsywność całego systemu.

Zatem ile RAM’u powinien mieć nowy laptop? Postaraliśmy się przedstawić typowe konfiguracje oraz kilka wskazówek dotyczących strategii zakupów.

Zobacz również:

2 GB pamięci RAM

W przypadku nowoczesnych komputerów 2 GB pamięci RAM nie umożliwia płynnej, szybkiej pracy. Nie tylko nie będziesz w stanie uruchomić kilku programów jednocześnie, ale również otwarcie kilku kart przeglądarki może stanowić wyzwanie. Obecnie większość laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows nie bez powodu posiada 4 GB.

Jeśli napotkasz laptopa z 2 GB pamięci RAM - może to świadczyć, że masz do czynienia ze starszym modelem - np. sprzedawanym z drugiej ręki. Będzie on wart zakupu tylko wtedy, gdy możesz natychmiast rozbudować pamięć do 4 GB lub więcej. Oznacza to, że laptop powinien mieć dostępne dla użytkownika gniazda SODIMM. Najlepiej, jeśli jedno z nich będzie wolne, tak abyś mógł natychmiast dołożyć drugi moduł. Nawet w przypadku słynących z optymalizacji Chromebooków, 2 GB pamięci RAM stanowi znaczne ograniczenie.

W przypadku gdy laptop posiada 2 sloty pamięci zajęte, chcąc ją rozbudować potrzebny jest demontaż starego zestawu ||fot. Dominik Kujawski/PCWorld

4 GB pamięci RAM

Kupując nowy sprzęt przy ograniczonym budżecie możesz zacząć od przeglądania ofert laptopów wyposażonych w 4 GB pamięci RAM. Taka konfiguracja, w połączeniu z dyskiem SSD przeznaczonym do przechowywania danych zapewni responsywny komputer, który sprawnie poradzi sobie z podstawowymi funkcjami — na przykład z kilkoma programami o niskiej intensywności oraz kilkoma otwartymi kartami przeglądarki jednocześnie. Możesz zacząć od 4 GB aby zmieścić się w budżecie, aby w późniejszym czasie dodać więcej pamięci, o ile laptop będzie umożliwiaj jej rozbudowę.

Chromebooki z 4 GB pamięci RAM powinny z łatwością obsługiwać przyzwoitą liczbę kart przeglądarki, więc stojąc przed wyborem większej ilości pamięci lub szybszego dysku (tj. SSD zamiast pamięci eMMC), wybierz szybszy dysk. Dzięki temu działanie ChromeOS będzie ogólnie płynniejsze.

8 GB pamięci RAM

Większość osób z umiarkowanym budżetem (2 000 zł lub więcej) na laptopa, powinna dążyć do zakupu urządzenia wyposażonego w co najmniej 8 GB pamięci RAM. Zalecamy tę ilość pamięci dla większości osób wykonujących pracę biurową i inne podstawowe zadania, a także graczy. RAM o pojemności 8 GB powinien zapewnić Ci komfort użytkowania laptopa przez cały okres jego eksploatacji.

Jeśli chodzi o Chromebooki, w bardziej “luksusowych” modelach zazwyczaj można spotkać 8 GB pamięci RAM. Nie jest to bezwzględnie konieczne, ale przyczyni się do wysokiej responsywności ogólnej, ponieważ inne komponenty w takich systemach są zwykle na równi z podobnymi laptopami wyposażonymi w systemem Windows. To samo dotyczy modeli z 16 GB pamięci RAM.

16 GB pamięci RAM

Dla osób wykonujących pracę biurową lub grających w gry, 16 GB pamięci może stanowić złoty środek pomiędzy obecnymi, a przyszłymi potrzebami. Może teraz tworzysz proste arkusze kalkulacyjne w programie Excel, ale później będziesz pracować nad złożonymi dokumentami przepełnionymi danymi. Większa ilość pamięci RAM pozwoli Ci później żonglować innymi programami, bardziej wymagającymi grami oraz otwierać wiele zakładek w przeglądarce. Pamiętaj, że nie każdy laptop ma możliwość rozbudowy pamięci w przyszłości. Decydując się 16 GB wariant, będziesz lepiej przygotowany na przyszłość.

Jednak dla twórców treści (i osób, które mają dziesiątki otwartych kart w wielu przeglądarkach) 16 GB jest miejscem startowym. Dobrym przykładem są aplikacje do renderowania obrazu 3D, które to wręcz pożerają pamięć.

32 GB i więcej

Osoby rozważające więcej niż 16 GB pamięci RAM powinny aktywnie korzystać z programów znanych z pochłaniania pamięci systemowej lub wymagających jej optymalnej wydajności. Dobrym przykładem jest tutaj oprogramowanie służące edycji wideo. Użytkownicy pracujących nad wieloma projektami, w których liczy się czas realizacji danego projektu, wiele by dali, aby tylko szybciej ukończyć swoje zadania.

Ale co z graczami z najwyższej półki, pytasz? Podczas gdy niektóre topowe laptopy do gier są wyposażone w 32 GB pamięci, ta ilość ma niewiele wspólnego z potrzebami gier w tym zakresie. Cynik mógłby nazwać to sposobem na usprawiedliwienie horrendalnie drogich konfiguracji.

Konfiguracje pamięci RAM

Nowe laptopy

Gdy zastanawiasz się, ile pamięci RAM kupić dla nowego komputera, upewnij się czy aby na pewno wybrany przez ciebie model umożliwiają jej rozbudowę przez użytkownika. Laptopy mogą być dostarczane z pamięcią lutowaną, co oznacza, że jest ona przymocowana do płyty głównej i nie można jej zaktualizować. Na szczęście w sprzedaży są dostępne modele laptopów, które bazują na modułach SODIMM, które to można wkładać i wyjmować podobnie jak pamięci RAM w komputerze stacjonarnym.

Wybór laptopa z wyposażonego w wymienne pamięci SO-DIMM ułatwia przyszłą rozbudowę i wydłuża życie sprzętu||fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Jeśli pamięć laptopa jest przylutowana, przy zakupie maszyny wybierz taką ilość, która pozwoli Ci przetrwać całe życie urządzenia. Na przykład, jeśli przewidujesz, że w przyszłości będziesz wykonywać zadania wymagające większej ilości pamięci RAM, kup od razu 16 GB. Będzie to tańsze rozwiązanie niż wymiana laptopa wcześniej niż przewidywałeś.

Jeśli pamięć laptopa może być aktualizowana przez użytkownika, możesz zabezpieczyć się, wybierając najmniejszą ilość pamięci RAM potrzebną do bieżących obciążeń i poczekać, aby w razie potrzeby dodać więcej. Na przykład możesz zacząć od 4 GB pamięci RAM w niedrogim laptopie, a później uaktualnić do 8 GB, oszczędzając na początku trochę pieniędzy.

Jedna uwaga dla graczy: jeśli uruchamiasz gry na laptopie, który do generowania obrazu wykorzystuje wyłącznie zintegrowaną grafikę (np. grafikę Intel UHD, Iris Xe albo grafikę AMD Radeon), możesz chcieć zwiększyć ilość pamięci systemowej. Zintegrowana grafika wykorzystuje pamięć RAM do przechowywania danych obrazu z gier podczas grania, zmniejsza to ilość pamięci dostępną dla innych programów, takich jak przeglądarki internetowe lub oprogramowanie do przechwytywania.

Rozbudowa posiadanego laptopa

W przypadku starszych laptopów z możliwością rozbudowy RAM zacznij od określenia, ile pamięci jest już w twoim systemie. Upewnij się również jaką pracę wykonujesz na swoim sprzęcie. Być może ilość pamięci RAM w Twoim przypadku jest wystarczająca, a zamiast tego warto rozważyć inną aktualizację. Na przykład, jeśli twój komputer dalej wyposażony jest mechaniczny dysk twardy zamiast dysku SSD, zmień go przed dodaniem większej ilości pamięci RAM.

Jeśli uważasz, że możesz skorzystać z większej ilości pamięci RAM, najpierw sprawdź, jakie moduły SODIMM są już zainstalowane. Jeżeli posiadasz tylko pojedynczą kość, możesz kupić drugą co zwiększy wydajności, jak i szybkość sprzętu dzięki konfiguracji dwukanałowej. Jeśli oba gniazda są już zajęte, powinieneś kupić zestaw o większej pojemności, aby zastąpić oba moduły.