Podstawowy Galaxy S23 mimo wszystko zaskoczy tą jedną funkcją

W przeciwieństwie do zeszłego roku, nie będzie dużej różnicy między specyfikacją podstawowego Galaxy S23 i Galaxy S23+. Podczas gdy specyfikacje wszystkich trzech telefonów z linii Galaxy S23 wyciekły w zeszłym tygodniu, pojawiła się nowa informacja pokazująca, że Samsung zmniejsza różnicę pomiędzy Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra.

Jak donosi tipster Roland Quandt, podstawowy model Galaxy S23 będzie miał ekran OLED o jasności szczytowej 1750 nitów, co jest podobne jak w przypadku Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra. Samsung co prawda nie poprawił szczytowej jasności wyświetlacza w Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra względem poprzedników, ale podniósł ją w modelu podstawowym, co wydaje się być o wiele ważniejsze. Tak więc nawet osoby kupujące bazowe urządzenie z serii Galaxy S23 będą mogły doświadczyć jak najwyższej jasności ekranu.

Max brightness rating for S23 series is 1750 nits for all three models it seems.